'이래서 WS 3연패 하겠어?' 안 풀리는 다저스…975억 마무리, 또 부상자 명단 등재

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[스포츠조선 박상경 기자] 월드시리즈 3연패를 목표로 하고 있는 LA 다저스에 또 악재가 닥쳤다.

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마무리 투수 에드윈 디아즈가 다시 부상자 명단(IL)에 등재됐다. 다저스의 데이브 로버츠 감독은 19일(한국시각) "디아즈가 오른쪽 목 염증으로 IL에 오를 예정"이라고 밝혔다. 지난 시즌을 마치고 다저스와 3년 6900만달러(약 975억원) 계약한 디아즈가 IL에 등재되는 건 올 시즌 두 번째다.

디아즈는 지난 4월 21일 팔꿈치 통증으로 부상자 명단에 올랐다. 뼛조각 제거 수술을 받은 뒤 재활을 거쳐 지난 7월 30일 복귀했다. 하지만 복귀 후 9경기 평균자책점이 12.91에 달한다. 6차례 세이브 기회에서 고작 3세이브만을 올렸고, 무실점으로 이닝을 막은 것도 3경기 뿐이다.

다저스가 디아즈를 데려올 때만 해도 기대가 컸다. 2016년 시애틀 매리너스에서 데뷔해 지난해 뉴욕 메츠까지 메이저리그 통산 520경기에서 253세이브를 따냈고, 지난해에는 메츠에서 6승3패28세이브, 평균자책점 1.63을 기록하면서 끝판대장 역할을 했다. 다저스 역시 디아즈가 탄탄한 클로저 역할을 해줄 것으로 믿고 거액을 투자했다. 그러나 디아즈는 올 시즌 부상으로 고작 13⅔이닝을 소화하는 데 그치고 있다.

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전반기만 해도 파죽지세였던 다저스의 행보는 최근 주춤하다. 투-타 동반 부진에 빠지면서 7월 말부터 8월 초까지 8연패 수난을 겪었다. 최근 서서히 반등할 조짐을 보이고 있지만, 월드시리즈 3연패라는 목표를 과연 달성할 수 있을지에 대한 물음표는 커지고 있다.

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MLB닷컴은 '부상 정도에 따라 달라지겠지만, 디아즈가 다저스의 막판 레이스에서 중요한 역할을 하지 못할 수도 있다'고 우려했다. 이어 '로버츠 감독은 부진 속에서도 그를 마무리로 기용해 왔지만, 다저스에는 좌완 태너 스캇을 비롯해 알렉스 베시아, 에드가르도 엔리케스, 에반 필립스 등 마무리 자리를 메울 불펜 투수들이 있다'고 지적했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com