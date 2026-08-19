'주루 중 햄스트링 염좌' BOS 요시다 마사타카 "상태 심각하다" 결국 시즌 아웃될 듯

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[스포츠조선 박상경 기자] 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스)가 결국 시즌 아웃될 것으로 보인다.

보스턴의 채드 트레이시 감독 대행은 19일(한국시각) 펜웨이파크에서 애리조나 다이아몬드백스전을 앞두고 "요시다의 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒷근육) 염좌가 심각하다"며 "다른 의사 몇 명에게 재검을 받을 예정이나, 현재까지 파악된 바로는 한동안 경기에 나서지 못할 것 같다. 구체적인 복귀 시기도 알 수 없다. 부상 정도가 심각해 시즌 종료까지 기다려야 할 것 같다"고 말했다.

요시다는 지난 17일 펜실베니아주 피츠버그의 PNC파크에서 펼쳐진 피츠버그 파이어리츠전에서 팀이 1-0으로 앞선 3회초 무사 1, 2루에서 우익수 오른쪽 2루타를 쳤다. 하지만 2루로 향하는 과정에서 왼발을 헛디뎠고, 슬라이딩으로 2루에 안착했지만 왼쪽 허벅지 뒷부분을 부여 잡은 뒤 벤치에 교체 사인을 보냈다.

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보스턴은 그동안 요시다를 우완 투수 상대 플래툰 지명 타자로 기용해왔다. 지난해 55경기 타율 0.266, OPS(출루율+장타율) 0.695에 그쳤던 요시다는 올해 87경기 타율 0.274, OPS 0.746으로 좋은 모습을 보여주고 있었다.

요시다의 소식을 접한 일본 현지의 탄식이 적지 않다. 산케이스포츠는 '요시다는 후반기 26경기 타율 0.294, 2홈런 12타점으로 출전 기회를 늘려감과 동시에 타격도 상승세였다'고 안타까움을 드러냈다. 베이스볼킹 역시 미국 현지 보도를 인용해 '올 시즌 내 복귀는 쉽지 않을 것으로 보인다'고 전망했다. 일본 야후스포츠 댓글란엔 '아쉽다', '부상이 너무 잦다' 등 안타깝다는 반응이 이어지고 있다.

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일본 프로야구(NPB) 신인 드래프트 1순위로 오릭스 버펄로스에서 프로 생활을 시작한 요시다는 2022년까지 762경기 타율 0.327, 884안타 133홈런 467타점, 출루율 0.421, 장타율 0.539의 성적을 남겼다. 2022시즌을 마친 뒤 포스팅을 신청해 보스턴과 5년 총액 9000만달러(약 1269억원) 계약을 맺었다.

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요시다는 빅리그 진출 첫 해였던 2023년 140경기 타율 0.289(537타수 155안타) 15홈런 72타점, 출루율 0.338, 장타율 0.445, OPS 0.783으로 안착하는 듯 했다. 그러나 이듬해부터 부상으로 108경기 출전에 그쳤고, 좌투수 상대에 문제를 드러냈다. 시즌을 마친 뒤 오른쪽 어깨 관절 와순 수술을 받은 요시다는 지난해 55경기 출전에 그치면서 부진을 이어갔다. 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 일본 대표팀에 합류해 장타력을 과시하며 부활을 알리는 듯 했지만, 올해도 좌완 투수 상대 부진을 이어갔고, 부상까지 겹치면서 아쉽게 시즌을 마감하게 됐다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com