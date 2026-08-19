'또 리드오프 홈런' PCA 미쳤다! 3G 연속 대포로 31홈런, 불펜피칭 오타니? 해볼테면 해봐!

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 19일(한국시각) 리글리필드에서 열린 시카고 화이트삭스전에서 1회말 리드오프 홈런을 터뜨리고 들어와 동료들과 하이파이브를 하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]후반기 들어 강력한 NL MVP 후보로 떠오른 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 3경기 연속 대포를 쏘아올리며 경쟁자 오타니 쇼헤이(LA 다저스)와의 격차를 더욱 벌렸다.

PCA는 19일(이하 한국시각) 리글필드에서 열린 시카고 화이트삭스와의 홈경기에서 시즌 31호 아치를 그렸다.

리드오프 중견수로 라인업에 이름을 올린 PCA는 1회말 화이트삭스 왼손 선발 브라이언 허드슨을 상대로 볼카운트 2B1S에서 4구째 한복판으로 밀려들어온 90.9마일 포심 패스트볼을 그대로 끌어당겨 크게 포물선을 그리며 우측 담장을 훌쩍 넘어가는 솔로포로 연결했다.

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발사각 39도, 타구속도 95.8마일, 비거리 379피트로 자신의 커리어 6번째 리드오프 홈런이자 2경기 연속 리드오프 홈런을 날린 것.

PCA는 2-1로 앞선 2회말 2사 1,3루서는 상대 우완 에릭 페디로부터 볼넷을 골라 찬스를 만루로 연결했다. 그러나 스즈키 세이야가 유격수 땅볼을 쳐 득점을 올리지는 못했다.

PCA가 1회말 우중월 솔로홈런을 날리고 있다. AFP연합뉴스

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PCA는 최근 3경기서 4홈런을 뽑아내며 절정의 장타 감각을 이어갔다.

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특히 PCA는 전날 화이트삭스전에서 1회 리드오프 홈런, 연장 10회 끝내기 투런홈런을 포함해 5타수 4안타 3타점의 맹타를 휘두르며 7대5의 팀 승리를 이끌었다. 지난 17일 세인트루이스 카디널스전에서는 0-3으로 끌려가던 3회말 우중월 투런포를 쏘아올린 이후 매경기 장쾌한 홈런포를 터뜨린 것이다.

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PCA는 이미 전날 시즌 30호 홈런 고지에 오르며 2년 연속 30홈런-30도루에 깃발을 꽂았다. 2년 연속 30-30은 컵스 역사상 PCA가 처음이고, 메이저리그 통틀어서는 10번째 선수다.

오타니가 피칭을 중단한 상황에서 지명타자로 힘을 내고 있지만, 파괴력과 임팩트에 있어서는 PCA가 압도적이다.

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공수주 활약상을 종합한 공헌도를 나타내는 WAR에서 PCA는 양 리그를 합쳐 독보적인 1위를 달리고 있다.

전날까지 bWAR은 PCA가 7.7, 오타니가 6.7이고, fWAR은 PCA가 8.2, 오타니가 7.0이다. 지난 5일 PCA와 오타니의 bWAR과 fWAR 차이는 각각 0.8, 1.1이었다. 그 차이가 각각 1.0, 1.2로 벌어진 것이다.

오타니 쇼헤이가 19일(한국시각) 쿠어스필드에서 콜로라도전을 앞두고 불펜피칭을 하고 있다. AP연합뉴스

오타니도 전날 홈런 두 방을 터뜨렸지만, PCA의 활약상이 워낙 파괴적이라 메이저리그 전체 판도에서는 큰 주목을 받지 못했다.

오타니는 이날 불펜피칭을 실시하며 마운드 복귀가 임박했음을 알렸다. 그러나 선발투수가 아닌 오프너로 빌드업을 다시 해야 하는 상황이다. WAR에서 PCA를 따라잡을 동력은 못된다는 얘기다. 결국 타격 싸움에서 오타니가 PCA를 누를 수 밖에 없는데, 흐름을 바꾸기는 쉽지 않다.

오타니는 이날 쿠어스필드에서 경기를 앞두고 불펜 마운드에 올라 35개의 공을 던졌다. 왼 무릎 통증에서는 완전히 벗어난 모습이었다.

피칭을 마친 뒤 데이브 로버츠 감독이 느낌을 묻자 오타니는 바로 엄지를 치켜세웠다. 로버츠 감독은 "오타니가 이제는 라이브 피칭을 할 수 있게 됐다"고 밝혔다. 그러나 실전 마운드 복귀 시점에 대해서는 정해진 것이 없다고 했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com