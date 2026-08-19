前NC 투수 "한국은 내게 선물 같은 곳…NC에서 투코 제안 오면 무조건 OK, 한국시리즈 가자"

사진캡처=유튜브 채널 'FUNGO'

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[스포츠조선 고재완 기자] "만약 내가 NC 다이노스의 투수 코치로 간다면? 무조건 한국시리즈에 진출하지."

NC 다이노스의 창단 첫 에이스이자 2015년 다승왕(19승) 및 골든글러브 수상자인 에릭 해커가 은퇴 후 7년 차 부동산 사업가로 변신한 근황과 함께, 여전히 뜨거운 '한국 야구 사랑'을 자랑했다.

해커는 최근 유튜브 채널 'FUNGO'의 '한국이 너무 보고 싶다며 투머치 토커가 되버린 에릭 해커 | 요즘 뭐해?' 영상에 출연해 KBO리그 시절의 추억과 비하인드 스토리, 그리고 한국 팬들을 향한 진심 어린 메시지를 쏟아냈다.

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2018년 넥센 히어로즈를 끝으로 한국을 떠났던 해커는 현재 미국 텍사스에서 성공적인 부동산 사업가이자 세 아이의 다정한 아버지로 제2의 인생을 살아가고 있다.

사진캡처=유튜브 채널 'FUNGO'

해커는 "2019년 공식 은퇴 후 평소 관심이 많았던 부동산 라이선스를 취득해 사업에 뛰어든지 벌써 7년 차가 됐다"라며 "고교 시절부터 긴 야구 여정을 묵묵히 함께해 준 아내 크리스틴에게 휴식을 주고, 12세, 10세, 6세가 된 아이들의 교육과 성장을 곁에서 지켜보기 위해 미국에 정착했다"라고 근황을 전했다.

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이어 "막내딸은 한국을 기억하지 못해 한글로 해시태그 '#에릭해커'를 검색해 당시 사진과 영상들을 보여주곤 한다"라며 "내 17년 야구 인생 중 6년을 한국에서 보냈다. 한국은 나와 우리 가족에게 정말 큰 선물 같은 곳이었다"라고 애틋함을 드러냈다.

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사진캡처=유튜브 채널 'FUNGO'

해커의 NC 다이노스를 향한 애정은 여전히 각별했다. 사무실 한 켠에 걸린 2015년 골든글러브 트로피를 공개한 해커는 "당시 (에릭) 테임즈가 비디오 게임을 하듯 너무 미친 활약을 펼치지 않았다면 내가 MVP를 탔을지도 모른다"라고 너스레를 떨었다.

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"NC에서 투수 코치 제안이 온다면 아이들을 1년간 홈스쿨링 시키고 가족과 함께 한국으로 갈 의향이 있다. 내가 코치로 가면 팀은 무조건 한국시리즈로 간다"라고 말한 해커는 ""창원 NC 파크가 지어질 때 한국에 있었는데 아직 직접 가보질 못했다. 내가 그 구장 짓는 데 지분(성적)을 좀 보태지 않았나(웃음). 아이들과 함께 꼭 시구를 하러 방문하고 싶다"고 바람을 전했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com