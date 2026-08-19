13점 기적의 빅이닝, 롯데 이겼다고 좋아할 때 아니다...'폰와급'이라던 외인이, 꼴찌팀에 8실점 참사

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 2회까지 7실점한 롯데 선발 비슬리. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

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[스포츠조선 김용 기자] 13점 기적의 빅이닝, 역전승에 좋아할 때가 아니다?

롯데 자이언츠는 죽다 살아났다. 최하위팀 키움 히어로즈에 0-8로 밀렸다. 누가 봐도 패색이 짙었는데, 7회 믿을 수 없는 일이 일어났다. 호투하던 키움 선발 전준표가 내려가자 기다렸다는 듯이 방망이가 터지더니, 한 이닝 13득점이라는 엄청난 화력을 과시하며 경기를 뒤집어버렸다. 15대10 기적의 역전승. 실낱같은 가을야구 진출 희망 불씨를 살렸다.

대단했다. 한동희의 엄청난 만루 홈런으로 7-8까지 따라갈 때는 그러려니 했는데, 여기서 그치지 않고 키움 마운드를 맹폭하며 KBO리그 한 이닝 최다 득점 역대 2위 기록을 써내렸다.

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13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 롯데가 SSG에 승리했다. 승리 기념 세리머니를 펼치고 있는 롯데 선수들. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

하지만 기뻐할 때가 아니다. 투수력이 약한 키움이 아니었다면, 전력이 강한 상위권팀을 상대했다면 0-8 스코어를 뒤집을 수 있었을까. 냉정히 쉽지 않았을 것이다.

역전승보다 외국인 투수 비슬리의 8실점 참사를 눈여겨봐야 한다. 비슬리는 이날 선발로 등판해 6이닝 동안 홈런 2개 포함, 10안타를 얻어맞고 8실점(7자책점)하고 말았다. 정말 좋게 감싼다면 비슬리가 그나마 6이닝까지 버텨줬으니 역전승도 가능했다고 할 수 있고, 키움이 최하위지만 타선은 다른 팀에 밀리지 않는다고 할 수 있겠으나, 외국인 투수가 8실점을 해버리면 어떤 팀도 경기를 풀어갈 수가 없다.

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이 경기 뿐 아니다. 11일 SSG 랜더스전에서도 5이닝 7실점(6자책점)으로 무너졌다. 7월4일 KT 위즈전부터 8월2일 삼성 라이온즈전까지 4경기 연속 승리투수가 되며 살아나나 했지만, 기쁨은 잠시 뿐이었다.

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13일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 롯데의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 롯데 로드리게스. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.13/

롯데는 올시즌을 앞두고 일본프로야구에서 경험을 쌓은 비슬리, 로드리게스를 야심차게 영입했다. 지난해 KBO리그를 평정한 폰세(토론토)와 비슷한 길을 걸었고, 똑같은 구위형 투수들이라 엄청난 기대를 모았다. 일각에서는 롯데 역사상 최고의 외국인 선수 영입이라고 평가하기도 했다. 가을야구는 따놓은 당상이라고 했다. 2025 시즌 한화의 폰세-와이스(휴스턴)급 투수가 왔다고 하니, 가을야구 얘기도 전혀 무리가 아니었다.

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 5-1로 앞선 5회말 교체된 비슬리가 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

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하지만 뚜껑을 열어보니, 현실은 달랐다. 표면적으로 보면 나쁘지는 않다. 비슬리 8승5패, 로드리게스 7승8패다. 하지만 '폰와급'의 압도적인 피칭은 절대 아니다. 비슬리는 최근 4연승으로 승수가 쌓였지, 평균자책점 4.72로 안정성이 떨어진다. 로드리게스는 최근 10경기 평균자책점 2.20으로 좋은 활약을 해주고 있지만, 5월까지의 초반 성적이 너무 좋지 않았다. 롯데가 초반 치고 나가지 못한 이유다.

8위 롯데는 5위 두산 베어스와의 승차가 9경기로 벌어져있다. 추격이 결코 쉽지 않다. 하지만 포기할 상황도 아니다. 꿈을 이루기 위해서는 선발진이 소위 '미친 활약'을 해 긴 연승을 하는 수밖에 없다. 외국인 투수들에 김진욱-박세웅-나균안으로 이어지는 국내 선발진은 결코 나쁘지 않다. 로드리게스는 그나마 나아졌다. 하지만 비슬리가 이렇게 흔들린다면, 롯데의 가을야구 꿈도 날아간다. 성실하고, 어떻게든 이닝을 소화하려는 모습은 칭찬받아야 하지만 프로의 세계에서는 인성과 노력만큼 중요한 게 결과물이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com