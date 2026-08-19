이정도면 선수생활 끝난건가! '심각한 부진' 디아스 또또또 부상 이탈…팔 각도 낮아진 문제 파악 '첩첩산중'

LA 다저스의 에드윈 디아스. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스가 또다시 마무리 투수 에드윈 디아스를 잃었다. 부상 복귀 후 처참한 성적을 내더니 다시 사라지고 말았다. 불펜 부담이 큰 다저스에게는 큰 위기다.

디애슬레틱은 19일(한국시각) '60일 부상자 명단(IL)에서 복귀한 지 한 달도 채 되지 않은 가운데, 다저스가 마무리 투수 디아스를 다시 15일짜리 IL에 올린다'고 보도했다. 다저스는 이날 콜로라도 로키스와의 경기를 앞두고 이 사실을 발표했다. 해당 자리를 채우기 위해 에밋 시언이 트리플A에서 콜업된다. 시언은 불펜에서 롱릴리프 역할을 맡을 예정이다.

다저스는 디아스가 올 시즌 안에 복귀할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 데이브 로버츠 다저스 감독은 디아스에 대해 "현재 상황을 고려하면 시즌 아웃이 될 상황은 아니라고 본다"고 밝혔다.

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디아스는 7월 말 팔꿈치 수술에서 복귀한 이후 극심한 부진을 겪고 있다. 다저스에 복귀한 이후 16개의 안타를 맞고 11자책점을 허용했으며, 이 기간 평균자책점은 무려 12.91에 달한다. 최근 들어 부진은 더욱 심각해졌다. 최근 디아스는 5번의 세이브 기회 중 3번을 날렸고, 5이닝 동안 9자책점을 허용했다.

그럼에도 로버츠 감독은 디아스에 대한 신뢰를 거듭 강조했고, 디아스도 이 부분에 대해 만족감을 드러냈다.

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디아스는 "계속 나를 믿어주고 있고, 만약 다른 포지션이었다면 다른 선수를 넣거나 휴식을 줬을 수도 있다"며 "하지만 계속 나에게 공을 맡겨주고 있다"고 말했다.

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다저스는 디아스가 투구 과정에서 과거보다 팔의 각도가 상당히 낮아진 것을 문제로 파악하고 있다. 디아스의 IL 등재는 다저스에게 악재다. 오타니 쇼헤이 등의 부상으로 선발진에 구멍이 있는 상태이기 때문이다. 불펜의 부담이 크기 때문에 디아스의 이탈이 달갑지만은 않다.

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매체는 '다저스는 디아스의 복귀가 불펜을 안정시키고 8월에 힘이 돼 줄 것으로 기대했다'면서도 '하지만 실제로는 불펜 전체가 제 역할을 하지 못하고 있으며, 팀 역시 그에 따라 고전하고 있다'고 주장했다.

이제 디아스에게 가장 중요한 것은 다시 회복에 전념하는 것이다. 그리고 다저스는 또다시 마무리 투수로 누구를 세울지 고민해야 하는 상황에 놓였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com