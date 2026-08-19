'삼성 불펜 충격의 붕괴' 후반기 4위 무섭네, 이러다 9위팀이 우승팀 결정?

삼성 김재윤. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]삼성 라이온즈 마무리가 무너졌다. 이러다 9위팀이 우승팀 향방을 결정하나.

SSG 랜더스는 18일 대구 삼성전에서 9회초 대역전극을 펼쳤다. 좀처럼 타선이 안 터지는 경기였다. SSG는 선발 투수 김민준이 6이닝 1실점으로 호투를 펼치고 내려갔지만, 크리스 페덱에 가로막혀 8회까지 단 1점을 뽑은 것이 전부였다.

승부는 마지막 9회에 갈렸다. SSG는 8회말 전영준이 최형우에게 솔로 홈런을 허용하면서 추가 기우는듯 했다. 1-1로 팽팽했던 승부가 최형우의 홈런으로 단숨에 삼성쪽으로 기울었다. SSG 입장에서도 패색이 짙어진 순간이었다.

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그러나 끝까지 포기하지 않았다. 9회초 무려 4점을 내며 뒤집는 뒷심을 발휘했다. 삼성 벤치는 1점 차 세이브 상황에서 마무리 김재윤을 올렸다. 첫 타자 전의산이 안타를 때려냈고, 대주자 채현우가 2루 도루를 성공시킨 후 한유섬의 단타로 노아웃 1,3루 찬스가 SSG를 향했다.

SSG는 대타 오태곤 타석에서 상대 폭투로 1점을 얻어 손쉽게 2-2 동점을 만들었고, 이후 오태곤마저 내야 안타를 기록하며 노아웃 찬스가 계속 이어졌다. 뒤이어 조형우의 1타점 적시타와 상대 수비 실책으로 만루 기회가 끝나지 않았다.

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결국 삼성 벤치가 김재윤을 내리고 장찬희를 올렸고, 장찬희가 폭투로 3루주자를 들여보낸 후 정준재에게 1타점 적시타까지 맞으며 SSG가 5-2로 앞서기 시작했다. SSG는 9회말 마무리 조병현이 구자욱에게 만루에서 2타점 적시타를 맞으며 1점 차까지 쫓겼지만, 이번에는 최형우를 땅볼로 잡아내면서 더이상의 반전은 없이 경기를 끝냈다.

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16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. 승리한 SSG 선수들이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

삼성 입장에서는 치명적인 패배였다. 특히 이날 1위 경쟁팀인 KT 위즈가 LG 트윈스에게 대패했기 때문에 삼성이 경기를 잡았다면 다시 1위 자리를 위협할 수 있었다. 하지만 나란히 패배하면서 경기차를 좁히는데 실패했다.

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현재 9위팀인 SSG는 후반기 공포의 고춧가루 부대로 거듭났다. 올스타 휴식기 이후 후반기 성적 13승1무10패 승률 0.565로 전체 4위다. KT, 두산, KIA에 이은 성적으로 같은 기간 삼성(0.524)보다도 높은 승률을 기록 중이다.

최정, 고명준에 최근 토마스 해치까지 부상으로 이탈했는데도 마운드가 안정된 이후 타선까지 짜임새를 되찾으면서 전반기에는 나오지 않았던 경기력을 선보이고 있다. SSG는 5강 싸움은 물 건너간 상황이지만, 오히려 지금 상대하기 까다로운 팀으로 변신했다.

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치열한 1위 싸움에도 변수가 될 수 있다. 현재 1위인 KT는 올 시즌 SSG를 만나면 경기가 시원하게 풀리지 않는다. 올해 상대 전적에서도 7승5패로 SSG가 앞선다. 아직 5경기가 더 남아있는 상태다.

반면 삼성을 상대로는 4승7패로 약세를 보이고 있는데, 투타가 살아난 후반기 들어서는 삼성과 처음 맞대결을 펼쳤기 때문에 또 다른 양상이 펼쳐질 수 있다. SSG는 삼성전 역시 5경기나 더 남아있다.

3위 LG를 상대로 수년간 부진해왔는데, 후반기 들어서 상대한 4경기에서는 4경기 3승1패를 기록하는 등 확연히 달라진 모습이다.

유독 막판 순위 결정, 포스트시즌 진출이 걸려있는 후반기에 강해 '가을 DNA'라고 불리는 SSG. 올해 가을야구 희망은 사그라졌지만, 부상 선수들이 줄지어 이탈한 상황에서도 후반기 반등하면서 이번에는 상위권 순위 결정에 큰 변수로 작용할 전망이다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com