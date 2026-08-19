前NC 에릭 해커, 아직도 NC사랑 폭발 "이승엽에겐 커터만 던져…김현수는 컨택 능력 GOOD"

사진캡처=유튜브채널 'FUNGO'

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[스포츠조선 고재완 기자] NC 다이노스의 창단 첫 에이스이자 2015년 다승왕(19승) 및 골든글러브 수상자인 에릭 해커가 여전히 한국에 대한 관심을 드러냈다.

해커는 최근 유튜브 채널 'FUNGO'의 '한국이 너무 보고 싶다며 투머치 토커가 되버린 에릭 해커 | 요즘 뭐해?' 영상에 출연해 KBO리그 시절의 추억을 되짚었다.

그는 한국에 있는 옛 동료들의 소식을 꼼꼼히 물었다. 캡틴이 된 박민우(NC), KIA로 이적해 맹활약 중인 나성범, 그리고 자신의 체인지업과 변화구 노하우를 전수받았던 이재학(NC)의 안부를 일일이 확인하며 "이재학은 배움에 열정적이었던 훌륭한 투수였다. 실전에서 헛스윙을 유도하지 못하더라도 타자에게 구종을 '보여주는 것'만으로도 가치가 있다는 점을 가르쳐주곤 했다"라고 회상했다.

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해커는 현역 시절 KBO 타자들을 지배할 수 있었던 철저한 데이터 분석과 노림수도 가감 없이 털어놨다. 해커는 "NC는 모기업이 IT 기업이라 당시 가장 앞선 태블릿과 데이터 시스템을 제공해 줬다. 매일 밤 타자들의 카운트별 타율과 핫존을 암기하고 데이터에 맞춰 피칭했다"라고 비결을 짚었다.

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이어 전설적인 타자들과의 승부에 대해 "삼성의 '홈런왕' 이승엽에게는 컷패스트볼(커터)만 집요하게 던졌다. 커터를 잘 치지 못해 내게 홈런을 거의 치지 못한 것으로 기억한다"라고 밝혔다. 가장 까다로웠던 타자로는 김현수를 꼽으며 "절대 헛스윙하지 않고 파울을 계속 걷어내는 타자였다. 삼진을 잡으려다 투구 수가 늘어나기 때문에 철저히 1~2구 안에 인플레이 타구를 유도하는 데 집중했다"라고 분석했다.

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해커가 한국 팬들에게 오랫동안 '최고의 외인'으로 기억되는 이유는 마운드 위 실력뿐만 아니라 진심 어린 팬 서비스 덕분이었다.

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해커는 "한국에서 활동할 때 밤늦게 통역의 도움을 받아 인스타그램 DM으로 사진을 보내준 팬 수천 명에게 직접 디지털 사인을 해서 일일이 답장해 주곤 했다"라며 "팬들이 없었다면 우리 프로 선수들은 존재할 수 없다. 팬들에게 항상 감사함을 전하는 것이 내 야구 인생의 가장 중요한 원칙이었다"라고 고백했다.

사진캡처=유튜브채널 'FUNGO'

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고재완 기자 star77@sportschosun.com