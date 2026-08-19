[속보]6년 연속 30홈런 쾅! 오타니가 해냈다, 홈런-타점-득점-타율 모두 ML '톱10' 진입

오타니 쇼헤이가 19일(한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도전에서 1-1로 맞선 3회초 우중간 투런홈런을 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 '6년 연속 30홈런'이라는 금자탑을 쌓았다.

오타니는 19일(이하 한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스와의 원정경기에서 시즌 30호 홈런을 터뜨렸다.

리드오프 지명타자로 출전한 오타니는 1회초 첫 타석에서는 콜로라도 우완 선발 라이언 펠트너의 체인지업에 속아 헛스윙 삼진을 당했다.

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그러나 1-1로 맞선 3회초 투런홈런을 터뜨렸다. 선두 헌터 페두치아가 볼넷으로 출루했다. 이어 타석에 들어선 오타니는 펠트너의 초구 77.2마일 커브가 바깥쪽 스트라이크존으로 떨어지자 가볍게 끌어당겨 우중간 외야로 큼지막하게 날렸다.

발사각 33도, 타구속도 105.6마일로 포물선을 크게 그리고 날아간 타구는 우중간 펜스 뒤 다저스 불펜의 비거리 448피트 지점에 낙하했다.

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전날 같은 장소에서 열린 콜로라도전에서 시즌 28,29호 홈런을 연타석으로 날린 오타니는 이틀 동안 3개의 대포를 쏘아올리며 시즌 30홈런 고지에 올랐다.

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오타니 쇼헤이가 이날 경기 전 쿠어스필드 불펜서 35개의 공을 던졌다. AP연합뉴스

오타니는 LA 에인절스 시절인 2021년 46홈런을 터뜨린 뒤 메이저리그를 대표하는 거포로 자리매김했다. 2022년 34홈런으로 다소 주춤했지만, 2023년 44홈런을 쳐 생애 첫 홈런 타이틀을 차지했고, 다저스로 이적한 2024년과 2025년 54개, 55개의 홈런포를 쏘아올렸고, 올해 늦은 감은 있지만 8월이 가기 전 30홈런에 입맞춤했다.

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아울러 오타니는 1999~2001년 개리 셰필드 이후 25년 만에 다저스에서 3년 연속 30홈런을 친 선수가 됐다.

또한 오타니는 최근 3년간 139홈런을 기록, 같은 기간 가장 많은 홈런을 친 선수로 군림 중이다. 필라델피아 필리스 카일 슈와버(131개)보다 8개를 더 쳤다.

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시즌 80타점, 82득점으로 수치를 늘린 오타니는 양 리그를 합쳐 홈런(공동 8위), 타점(득점 공동 8위), 득점(공동 7위), 타율(9위) 등 타격 주요 부분서 모두 '톱10'에 이름을 올렸다.

한편, NL MVP 경쟁 중인 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱도 이날 시카고 화이트삭스전에서 1회말 리드오프 홈런을 터뜨리며 시즌 31호 홈런을 기록, 오타니에 앞서 나갔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com