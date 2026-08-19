'겨우 2개 차이' 허인서 독주체제 제동. '갑툭튀' 문정빈, 29년만에 이병규 뒤 잇는다

한화 허인서(왼쪽)와 LG 문정빈이 신인왕 경쟁을 하고 있다. 스포츠조선DB

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[스포츠조선 권인하 기자]이제 2개차다. 이젠 확실히 신인왕 후보에 이름을 올릴 수 있는 위치에 왔다.

최근까지 신인왕 구도를 보면 한화 이글스의 포수 허인서의 독주 체제였다.

허인서는 18일까지 94경기에 출전해 타율 2할9푼3리(290타수 85안타) 16홈런, 57타점을 기록 중이다.

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여기에 SSG 랜더스의 고졸 신인 김민준이 최근 좋은 피칭을 하며 눈도장을 찍고 있다. 11경기에서 5승2패 평균자책점 3.56을 기록 중.

그래도 허인서의 퍼포먼스가 워낙 좋아 김민준의 스퍼트가 늦었다는 평가가 많다.

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LG 트윈스 문정빈이 새로운 신인왕 후보로 등장했다. 5월 중순에 1군에 올라와 출전이 많지 않다보니 그동안 좋은 활약을 펼쳐도 많이 뛰지 못한 게 아쉽다는 의견이 많았는데 최근 허인서와 경쟁을 할 수 있는 성적을 만들어내고 있다.

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문정빈은 55경기에 출전했다. LG가 108경기를 치렀으니 절반 정도만 나간 것.

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그런데 성적은 어마어마하다. 164타수 50안타로 타율이 3할5리다. 50개의 안타 중에서 무려 14개가 홈런이고, 10개가 2루타, 2개는 3루타다. 절반이 넘는 26개가 장타인 것.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 허인서가 타구를 날리고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 한화 허인서가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 김민준이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

그러니 장타율이 무려 0.646이나 된다. 출루율 0.385를 더해 OPS가 1.031이나 된다. 타점도 44개다.

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허인서에 홈런은 2개, 타점은 13개가 모자란다.

문정빈이 187타석이고 허인서가 327타석으로 허인서가 140번이나 더 많은 타석을 섰으나 홈런과 타점에서 차이가 많지 않다.

이제부터 진짜 신인왕 경쟁이 시작된다고 볼 수 있을 듯.

LG는 36경기, 허인서는 39경기를 남겨두고 있다.

허인서는 2001년 김태균 이후 25년만에 한화 타자 신인왕을 노린다. 문정빈이 신인왕을 타게 된다면 1997년 이병규 이후 29년만에 나오는 LG의 타자 신인왕이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com