경쟁자 잇단 부진, 그래도 김하성 차례는 없다…MIN전 벤치 관전, ATL 1:4 패배

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[스포츠조선 박상경 기자] 경쟁자들의 부진, 하지만 김하성(애틀랜타 브레이브스)에게는 기회가 돌아오지 않았다.

김하성은 19일(한국시각) 미국 미네소타주 미니애폴리스의 프로그레시브필드에서 펼쳐진 미네소타 트윈스전 선발 라인업에서 제외됐다. 김하성은 지난 16일 애리조나 다이아몬드백스전에서 9회말 대타로 출전해 1타점을 올렸으나, 이후 벤치를 지키고 있다.

이날 월트 와이스 감독은 마우리시오 두반을 선발 유격수로 세웠다. 그동안 주전 자리를 맡아왔던 짐 자비스가 8월 타율 0.091의 부진에 그치고 있는 상황에서 변화를 택했다. 7월 타율 0.240에서 8월 0.262로 소폭 반등한 두반이 그나마 나을 거란 판단에서였다. 하지만 두반도 16일 애리조나전 4타수 무안타에 이어 18일 미네소타전 3타수 무안타 1볼넷으로 감이 썩 좋은 처지는 아니었다. 두반은 이날 경기에서도 3타수 무안타에 그쳤다.

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애틀랜타 소식을 전하는 HTHB는 이날 경기에 앞서 김하성의 출전 시간을 늘려야 한다는 의견을 냈다. 포스트시즌 진출이 임박한 가운데 큰 경기 경험이 없는데다 최근 하락세인 자비스에게 유격수를 맡기기엔 부담스럽다는 게 이유였다. 매체는 '김하성은 시즌 초반 부진했지만, 이제 더 많은 출전 기회를 줄 때가 된 것 같다. 적어도 그는 플레이오프 경험은 있다'고 지적했다. 하지만 와이스 감독의 시선은 여전히 자비스-두반에게 머무는 눈치다.

애틀랜타는 이날 미네소타에 1대4로 졌다.

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1회말 2사 2루에서 선발 타일러 말리가 미네소타의 조쉬 벨에게 우월 투런포를 맞으면서 리드를 허용했다. 5회초 드레이크 볼드윈이 중월 솔로포를 터뜨리면서 1점을 추격했지만, 8회말 1사 1루에서 구원 등판한 디디에 푸엔테스가 바이런 벅스턴에게 안타를 내준 데 이어 라이언 제퍼스에게 2타점 2루타를 허용하면서 격차가 벌어졌다. 결국 9회초 만회에 실패하면서 3점차 패배로 경기를 마무리 했다. 이날 패배로 애틀랜타는 74승52패가 됐고, 같은 날 승리한 내셔널리그 동부지구 2위 필라델피아 필리스(69승58패)와의 격차는 6.5경기에서 5.5경기로 줄어들었다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com