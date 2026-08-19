사상초유 야구장 '무단 결근' 사태…"아파서 담당주치의 만나러 간듯"→구단에 말도 안하고?

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[스포츠조선 고재완 기자] 미국프로야구 메이저리그(MLB) 가을야구 경쟁이 한창인 시점에 전례를 찾기 힘든 '당일 무단결근' 사태가 발생했다. 애리조나 다이아몬드백스의 간판타자 케텔 마르테가 원정 경기 당일 아무런 통보 없이 야구장에 나타나지 않은 채 홀로 홈구장이 있는 피닉스로 떠나버린 충격적인 사건이 벌어졌다.

구단은 즉각 연봉 지급과 출전 일수가 정지되는 '제한 선수 명단(Restricted List)'에 마르테를 올리는 초강수를 뒀고, 토리 러블로 감독을 비롯한 구단 전체는 당혹감과 충격을 감추지 못하고 있다.

사태는 지난 18일(한국 시각) 미국 매사추세츠주 보스턴 펜웨이 파크에서 열린 보스턴 레드삭스와의 원정 경기를 앞두고 벌어졌다. 당초 선발 지명타자(DH)로 출전할 예정이었던 마르테가 경기 개시 직전까지 구장에 모습을 드러내지 않은 것이다.

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애리조나는 마르테의 도착을 기다리다 결국 경기 시작 불과 20분 전에서야 라스 눗바를 지명타자로, 일데마로 바르가스를 2루수로 급히 투입하는 수정 라인업을 제출했다.

사령탑과 선수단 전체가 뒤흔들린 애리조나는 이날 보스턴에 1대11로 대패했다.

애리조나 다이아몬드백스 토리 러블로 감독. 사진캡처=MLB닷컴

애리조나 다이아몬드백스 헤랄도, 페르도모. 사진캡처=MLB닷컴

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통상적으로 원정지에서 통증이나 신체 이상을 느낀 선수는 야구장에 정상 출근해 팀 트레이너 및 주치의와 상태를 상의하고, 원정지 인근 병원에서 정밀 검진을 진행한다. 실제로 옆구리 근육 부상을 겪은 팀 내야수 놀란 아레나도는 정상적으로 출근해 구단 의료진과 상의 후 보스턴 현지 병원에서 MRI(자기공명영상) 검사를 받았다.

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그러나 마르테는 코칭스태프와 구단 프런트 그 누구에게도 사전 연락을 취하지 않은 채 독단적으로 비행기를 타고 홈 연고지인 애리조나주 피닉스로 날아갔다.

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마르테의 행방과 이탈 사유는 하루가 지난 뒤에야 절친한 팀 동료 헤랄도 페르도모를 통해 간신히 확인됐다.

페르도모는 19일 인터뷰에서 "어제(18일) 마르테에게 무슨 일이냐고 문자를 보냈지만 답이 없었다"라며 "오늘 무릎 상태가 어떤지 다시 물어봤다. 올스타 휴식기 이후 줄곧 무릎이 불편했다는 것을 알고 있었기 때문이다. 그제야 마르테가 '무릎이 불편해서 피닉스에 MRI를 찍으러 간다'고 짤막하게 답장을 보내왔다"라고 전했다.

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마르테는 지난 15일 경기 도중 왼쪽 무릎 통증으로 2회 조기 교체된 뒤 16일 경기를 결장했다. 하지만 17일 곧바로 2루수 수비로 복귀했고, 18일 지명타자 출전이 예고된 상태였다.

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결국 마르테는 올스타전 이후 지속된 무릎 통증이 악화되는 과정에서 원정지 의료진 대신 피닉스의 전담 주치의를 직접 만나야겠다는 불안감이 앞섰던 것으로 보인다. 하지만 팀과 동료를 팽개치고 '연락 두절' 상태로 떠난 방식은 프로 선수로서 선을 넘었다는 비판을 피하기 어렵다.

러블로 애리조나 감독은 18일에 이어 19일 경기 전까지도 마르테와 직접 통화하지 못했다고 털어놓았다. 러블로 감독은 "마르테가 왼쪽 무릎 검사를 받으러 피닉스로 돌아간 것으로 전해 들었다. 하지만 누구와 상의된 것인지는 알 수 없다"라며 "어제는 모두에게 멘탈적으로 참 힘든 하루였고 집중력을 잃었던 게 사실이다"라고 고백했다.

이어 "하지만 내 관심사는 이제 클럽하우스 안에 있는 26명의 선수에게로 이동했다. 지금 내게 가장 중요한 책임은 그라운드에 나가 야구 경기에서 이기는 것"이라며 "올 시즌 마르테가 다시 돌아와 뛰기를 희망하지만, 지금은 남아있는 선수들과 똘똘 뭉쳐야 할 때"라고 선을 그었다.

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치열한 내셔널리그 와일드카드 레이스(66승 60패)를 펼치고 있는 애리조나에게 올 시즌 21홈런 OPS 0.760을 기록 중인 '간판타자' 케텔 마르테의 이탈은 치명타다.

현지 매체에서는 마르테의 직업의식 부재가 도마위에 오르고 있다. 1억 달러가 넘는 대형 계약을 맺은 프랜차이즈 스타이자 베테랑이, 아무런 상의 없이 경기 당일 팀을 무단이탈한 것은 동료들의 사기를 꺾고 팀을 위기에 빠뜨린 명백한 태업이자 이기적인 독단이라는 것. 지난 해에도 올스타 휴식기 동안 "애리조나 자택에 도둑이 들었다"며 무단으로 고향인 도미니카공화국으로 떠나 3경기에 결장해 제한선수 명단에 오른 바 있다. 이후 공개 사과했다.

하지만 구단과 선수 간 신뢰가 붕괴됐다고 보는 시선도 있다. 올스타전 이후 지속된 무릎 통증에도 불구하고 무리하게 출전을 이어가야 했던 선수가, 왜 원정지 의료 시스템을 믿지 못하고 '구단 몰래 피닉스로 도망치듯 떠나야만 했는가'에 대한 구단의 소통 부재와 선수 관리 실패 역시 짚고 넘어가지 않을 수 없다.

이유가 무엇이든 마르테의 '나홀로 비행'은 팀에 씻을 수 없는 상처를 남겼다. 정밀 검진 결과 이후 마르테가 클럽하우스로 돌아왔을 때, 깨져버린 사령탑 및 동료들과의 신뢰를 어떻게 회복할 수 있을지가 애리조나 가을야구의 최대 뇌관으로 떠올랐다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com