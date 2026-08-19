"한화 팬들 만나 설레" KIA 이적 초대박, 그럼에도 대형 유망주 아낀 친정 잊지 않았다

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA로 이적 후 대전을 처음 찾은 하주석이 2회 첫 타석에 앞서 한화 팬들에게 인사를 건네고 있다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[스포츠조선 김민경 기자] "오랜만에 한화 이글스 팬분들과 만난다는 게 좀 설레기도 하고."

하주석은 18일 대전 한화 이글스전을 앞두고 복잡한 감정이 들었다. 한화는 하주석을 2012년 1라운드 전체 1순위로 지명하고, 지난달까지 거의 15년을 함께한 친정이다. 한화 선수들도 여전히 동료처럼 가까이 느껴지는데 처음 대전으로 원정을 떠나는 느낌이 신기하기도 했다.

하주석은 "다른 유니폼을 입고 만난다는 게 신기하기도 하다. 내가 KIA 타이거즈 선수로서 최선을 다할 생각으로 준비하고 있고, 같은 팀에서 뛰었던 선수들과 이제 싸워야 한다는 생각이 조금 이상할 것 같기도 하다. (류)현진이 형이나 (노)시환이, (채)은성이 형 등 모든 선수들과 싸워야 한다는 게 신기할 것 같다"고 이야기했다.

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하주석은 지난달 23일 KIA로 트레이드 이적했다. KIA는 공격력을 갖춘 동시에 유격수와 2루수 수비가 가능한 내야수에 갈증을 느끼고 있었고, 하주석이 적임자라고 판단해 한화에 먼저 트레이드를 제안했다. 불펜 수혈을 원했던 한화가 투수 이형범을 받으면서 1대1 맞교환이 성사됐다.

한때 한화의 주장을 맡기도 했던 하주석은 2022년 11월 음주운전에 발목이 잡혔다. 70경기 출전 정지 징계를 받아 2023년 시즌을 거의 날렸고, 이후로는 백업 신세에서 벗어나질 못했다. 한화가 지난해 유격수 심우준을 FA로 영입한 뒤로는 더더욱 하주석이 설 자리가 없었다. 올해도 KIA 이적 전까지 76일 동안 2군에 머물렀다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA로 이적 후 대전을 처음 찾은 하주석이 2회 첫 타석 2루타를 날렸다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA로 이적 후 대전을 처음 찾은 하주석이 2회 첫 타석에 나섰다. 하주석을 응원하는 한화 팬들.

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한화는 내야 중복 자원이 많았지만, KIA는 사정이 달랐다. KIA 역시 박민 김규성 정현창 윤도현 등 좋은 내야수들을 많이 보유하고 있지만, 다들 타격이나 수비 둘 중 하나에는 아쉬움이 있었다. KIA는 하주석이 합류해 주전으로 꾸준히 출전한다면, 충분히 팀에 보탬이 되리라 믿었다.

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하주석은 KIA 이적 후 마음껏 그라운드를 누비고 있다. 이범호 KIA 감독과 코치진은 하주석에게 수비는 방어적으로, 타격은 과감하게 해달라고 주문했다. 하주석은 이 주문을 착실히 따르며 KIA에 빠르게 녹아들었다.

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박민과 김규성의 부상 공백 탓에 하주석이 주전 유격수를 맡았는데, 기대 이상의 성과를 내고 있다. 타격도 마찬가지. 13경기에서 타율 3할5푼7리(42타수 15안타), 1홈런, 7타점을 기록하며 이 감독을 미소 짓게 하고 있다.

하주석은 친정팀과 첫 맞대결에서도 뜨거운 타격감을 이어 갔다. 7번타자 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타를 기록, 4대3 승리에 힘을 보탰다. 이적 후 대전에서 첫 타석에 들어선 하주석은 헬멧을 벗어 한화 팬들에게 인사했고, 한화 팬들은 여전히 뜨거운 환호와 응원을 보냈다.

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하주석은 "이제는 KIA 선수로서 최선을 다하겠다"는 다짐을 지켰고, 한화 팬들은 그런 하주석의 앞날을 응원하며 기꺼이 박수를 보냈다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA로 이적한 하주석이 대전구장을 방문경기로 찾았다. KIA 유니폼 입고 처음으로 찾은 대전볼파크, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com