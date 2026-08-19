"한화에서 많은 사랑 받은 것 같아요" 1루에서도 울린 등장곡, 뭉클했던 친정 인사…멀티히트로 증명한 건재함'

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA로 이적 후 대전을 처음 찾은 하주석이 2회 첫 타석에 앞서 한화 팬들에게 인사를 건네고 있다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA로 이적 후 대전을 처음 찾은 하주석이 2회 첫 타석에 앞서 한화 팬들에게 인사를 건네고 있다. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "마음이 조금 이상했네요."

하주석(32·KIA 타이거즈)은 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와의 경기에 7번타자 겸 유격수로 선발 출전했다.

14년 간 동고동락했던 팀이 이제 적이 됐다. 하주석은 2012년 신인드래프트 1라운드(전체 1순위)로 한화에 입단했다. 주장까지 했던 그는 지난해 유격수에서 2루수로 자리를 옮기며 한화의 한국시리즈 진출을 이끌기도 했다.

Advertisement

올 시즌 좀처럼 기회가 닿지 않았다. 한화에서 27경기 출전에 머물렀고, 결국 지난달 23일 이형범과의 1대1 트레이드로 한화에서 KIA로 팀을 옮기게 됐다.

홈이 원정이 된 낯선 순간. 하주석은 2회초 1사에 첫 타석에 서게 됐다. 관중석을 향해 헬멧을 벗고 인사를 했고, 한화 팬들도 박수를 보냈다.

Advertisement

경기를 앞두고 이범호 KIA 감독은 "트레이드로 와서 잘하고 있고, 오랜 시간 한화에서 선수 생활을 했던 선수다. KIA에 와서 잘하고 있다는 걸 보여주는 것도 프로 선수로서 해야할 일"이라며 "항상 뛰던 곳에 새롭게 왔으니 더 잘하려는 의욕도 클 것이다. 본인이 가지고 있는 능력만 보여주면 별 문제 없을 것 같다"고 말했다. 이 감독은 이어 "아마 타석에 들어가면 뭉클해질 것 같은데 그런 상황에 주자가 안 깔려 있어야할 것 같다"라며 "뭉클해서 못 칠까봐 걱정이 된다"고 웃었다.

Advertisement

첫 타석에 주자는 없었다. 하주석은 한화 선발 왕옌청과의 승부에서 3B1S에서 5구째 직구를 받아쳐 좌익수 왼쪽으로 떨어지는 2루타를 날렸다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA로 이적 후 대전을 처음 찾은 하주석이 2회 첫 타석 2루타를 날렸다. 타격하는 하주석. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

Advertisement

두 번째 타석에서는 아쉬움을 삼켰다. 4회초 주자 무사 1,2루에서 희생번트를 시도했지만, 포수 파울플라이에 그쳤다. 그러나 후속타자의 안타가 이어지면서 KIA는 4회초 3점을 몰아쳤다.

6회초에는 선두타자로 나와 2루수 뜬공으로 돌아선 하주석은 8회초 2사에서 2루타를 치면서 멀티히트를 완성했다. 그러나 후속 김태군의 좌전 안타 때 홈을 노렸지만, 좌익수 문현빈의 정확한 송구에 잡혀 아웃이 됐다.

Advertisement

그야말로 온탕과 냉탕을 오갔던 하루. 하주석은 "다른 유니폼을 입고 반대편에서 야구를 한다는 걸 상상 못했는데 마음이 조금 이상했다"라며 "일단 번트 실패가 가장 미안했다. 안타 2개는 2개고 번트 실패가 정말 미안했는데 뒤에 타자들이 그 실수를 만회해줘서 결과를 보여줄 수 있었던 것 같아 감사하다"고 했다.

이날 한화 팬들이 모여있는 1루 응원단상에서는 하주석의 등장곡인 주석의 '정상을 향한 독주2'가 흘러 나왔다. 한화, KIA팬 모두 하나가 된 순간. 하주석은 "한화에서 정말 많은 사랑을 받았다는 생각이 들었다"고 고마움을 전했다.

하주석은 "인생에서 잊을 수 없는 하루였다. 앞으로는 조금 더 편하게 할 수 있을 것 같다"고 했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com