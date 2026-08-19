日야구성지 고시엔에 걸려있는 이름 석자 '오승환'…아직도 잊지 않은 그 이름

사진캡처=유튜브 채널 '오승환'

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[스포츠조선 고재완 기자] '끝판대장' 오승환이 일본 프로야구(NPB) 한신 타이거즈 시절의 영광이 고스란히 보존된 한신 고시엔 구장 역사관을 방문해 뜻깊은 추억을 되돌아봤다.

오승환은 최근 자신의 유튜브 채널 '오승환 FINAL BOSS'를 통해 '일본 고시엔 야구 박물관에 전시되어 있는 유일한 한국 사람ㅣ오승환 브이로그'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 일본 오사카 출장길에 올라 한신 고시엔 구장과 야구박물관(고시엔 역사관)을 둘러봤다.

고시엔 역사관에 들어선 오승환은 한신 타이거즈의 유구한 역사 속 한 페이지를 당당히 장식하고 있는 자신의 흔적들을 발견하고 감회에 젖었다.

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현역 시절 착용했던 글러브와 2년 연속(2014~2015년) NPB 세이브 1위를 차지하며 받은 트로피가 전시실 메인에 보존돼 있었다. 오승환은 "내가 쓰던 글러브를 기증하고 여기서 처음 본다. 집에도 똑같은 세이브왕 트로피가 있다"라며 반가워했다.

2014년 7월 21일 달성했던 '통산 300세이브 기념구'를 바라보며 "이 공을 보니 12년 전 그 시절로 돌아가고 싶다"라며 미소를 지었다.

사진캡처=유튜브 채널 '오승환'

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1936년부터 이어진 한신 타이거즈의 투수 로드맵에 22번 자신의 이름이 올라있는 것을 보며 깊은 감사를 표했다.

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오승환은 "이런 역사적인 공간에 내 이름과 물건들이 남아있는 것을 보니 정말 감사하다"라며 "나중에 아이들을 데리고 와서 꼭 직접 보여주고 싶다"라고 뭉클한 소감을 전했다.

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오승환은 일본 고교야구의 성지이자 1915년 제1회 대회 기념구, 4,253개 참가 학교의 야구공으로 벽면을 가득 채운 고시엔 역사관의 규모와 디테일에 깊은 인상을 받았다.

오승환은 "아버지가 아이의 손을 잡고 와서 역사를 설명해 주고, 그 아이가 자라 자신의 아이에게 다시 이야기를 전해주는 스토리텔링이 야구의 인기를 세대를 넘어 이어지게 만든다"라며 "구단과 구장이 자체적으로 이런 거대한 박물관을 운영하고 팬들에게 볼거리를 제공한다는 점은 한국 야구계도 눈여겨보고 배워야 할 부분"이라고 짚었다.

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사진캡처=유튜브 채널 '오승환'

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고재완 기자 star77@sportschosun.com