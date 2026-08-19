'대구에서 안 던질 거야?' ERA 6점대 클로저 어떻게 쓰나…'윈 나우' 삼성 최대 고민 떠안았다

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] 대구에서만 약한 마무리투수라니. '윈 나우'를 외친 삼성 라이온즈의 최대 고민이 될 듯하다.

삼성 마무리투수 김재윤은 18일 대구 SSG 랜더스전에서 최악의 투구를 펼쳤다. 2-1로 앞선 9회 등판해 아웃카운트를 하나도 잡지 못한 채 4안타 4실점을 기록했다. 삼성은 4대5로 역전패하면서 1위 KT 위즈를 경기차 없이 압박할 수 있는 절호의 기회를 놓쳤다.

잔치 분위기에 찬물을 끼얹었다. 1-1로 맞선 8회말 최형우가 우월 홈런을 터트려 2-1 리드를 잡았다. 최형우는 KBO 역대 최초로 통산 2700안타 고지를 밟았다. 이대로 결승 홈런이 되면 삼성과 최형우의 날이 될 수 있었다.

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김재윤은 마운드에서 SSG 타선을 전혀 제압하지 못했다. 선두타자 전의산에게 안타를 내주자 와르르 무너졌다. 전의산의 대주자 채현우가 2루를 훔치며 김재윤을 압박했고, 한유섬에게도 안타를 허용해 무사 1, 3루가 됐다. 다음 타자 대타 오태곤과 승부가 중요했는데, 김재윤이 폭투로 자멸하면서 2-2가 됐다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 마무리 김재윤이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 9회 밀어내기 볼넷 허용 후 자책하는 삼성 김재윤. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

위기는 여기서 끝나지 않았다. 오태곤이 3루수 앞 내야안타를 치면서 무사 1, 3루 위기가 계속됐고, 조형우가 중견수와 2루수 유격수 사이로 절묘하게 떨어지는 중전 적시타를 날려 2-3으로 뒤집혔다. 무사 1, 2루에서 안상현이 3루수 희생번트 포구 실책으로 출루하면서 무사 만루 위기가 계속되자 삼성은 급히 장찬희로 마운드를 교체했다.

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신인 장찬희가 바로 진화에 나서긴 역부족이었다. 장찬희마저 폭투로 실점해 2-4가 됐고, 무사 2, 3루로 상황이 바뀐 가운데 정준재가 우전 적시타를 때려 2-5까지 벌어졌다. 김재윤의 실점은 4로 불어났다.

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김재윤은 대구 홈에서 유독 작아진다. 홈에서 등판한 30경기에서 2승5패, 15세이브, 27⅓이닝, 평균자책점 6.26을 기록하고 있다. 마무리투수의 평균자책점이 6점대면 보직을 박탈하는 게 당연한 수준이다.

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원정 성적 덕분에 지금까지 자리를 지켰다 해도 과언이 아니다. 김재윤은 원정 20경기에서는 4승, 11세이브, 21이닝, 평균자책점 0.00을 기록했다.

삼성 선수가 홈구장 마운드에만 서면 무너지니 답답할 노릇이다. 게다가 삼성은 올해 목표가 우승인 팀이고, 우승 전력을 갖췄다는 평가를 받았다. 그 결과 현재 정규시즌 1위 싸움을 해내고 있는데, 결정적일 때마다 김재윤이 무너지면 곤란하다. 박진만 삼성 감독의 머릿속이 복잡해졌을 듯하다.

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25일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 김재윤이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.25/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com