"좋지도 않은 직구 왜 던지나" 자신 비판한 유튜버에 직접 등판한 임찬규, 분석 영상도 봤다는데...

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 임찬규가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[스포츠조선 김용 기자] "전적으로 존중한다. 잘 봤다."

LG 트윈스 임찬규는 18일 잠실구장에서 열린 KT 위즈전에 선발로 등판, 6이닝 1실점 호투를 펼치며 팀의 9대1 승리를 이끌었다. 지난달 30일 키움 히어로즈전 승리 투수가 되며 시즌 10승을 달성했고, 11승째를 채우며 올시즌 LG의 에이스임을 확실하게 증명했다. 3승9패로 절대 열세이던 KT와의 악연 고리를 끊는 역할을 해준 것도 중요했다.

임찬규는 지난달 야구장 밖에서 이슈의 중심에 섰었다. 한 야구 분석 유튜버가 한국 투수들의 구종 활용에 대한 영상을 소개했는데, 거기서 임찬규에 대한 비판적인 내용이 '살짝' 포함됐다. 해당 유튜버는 임찬규에 대해 "패스트볼이 좋지 않음에도 30~40% 정도를 활용한다. 메이저리그 피칭 디자인 관점에서 볼 때 강점인 체인지업과 시너지를 낼 수 있는 싱크를 더 활용하는 방향을 고려해볼만 하다. 포심패스트볼은 던지지 않는 것이 맞다고 생각한다"고 주장했다.

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프로 선수에 대해 여러 목소리가 나올 수 있는데, 재밌는 건 임찬규 본인이 등판했다는 것. 임찬규는 이 게시물에 직접 댓글을 달아 "기회가 된다면 나에 대한 분석 영상을 올려줬으면 좋겠다. 분석이든, 장점이든, 단점이든 상관 없다. 도움이 될 수 있을 것 같다"고 했다. 이런 경우 임찬규를 사칭하는 사람이 글을 올릴 수도 있지만, 내용이 사칭이라고 하기에는 정말 임찬규가 올린 게 분명해 보였다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 임찬규가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

기분이 상했을까. 공교롭게도 이 일이 있은 후 개인 2연승을 달리던 임찬규는 2연패에 빠졌다. 두 경기 연속 4이닝 투구에 대량 실점을 하고 말았다. 하지만 아홉수를 깨뜨리고 10승 고지에 정복하며 다시 정상 페이스에 도달했다.

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임찬규는 그 댓글 사건(?)에 대해 "생각이 다른 사람들이 많다. 나는 그런 생각들을 듣고 싶었다. 선수마다 스타일이 다 다르다. 감독님, 코치님들이 생각하시는 것도 다르다. 야구 전문가가 아닌 비야구인들도 요즘에는 전문적인 분들이 많다. 이런 저런 생각들이 있겠구나, 이런 부분들은 일리가 있을 수 있다고 생각해 댓글을 달았다"고 했다.

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실제 해당 유튜버는 임찬규에 대한 분석 영상을 올렸다. 임찬규는 그걸 봤을까. 임찬규는 고개를 끄덕이며 "그 분의 생각이기 때문에 전적으로 존중한다. 잘 봤다고 얘기하고 싶다. 열심히 잘 만들어주셨다. 이런 의견도 있구나, 그 정도로 참고할 수 있었다"고 설명했다.

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임찬규는 마지막으로 "최근 야구는 젼력 분석팀이 워낙 잘 돼있다. 하지만 다른 시각도 궁금했다. 나는 항상 열려있다. 여러 의견에 귀를 기울이려 한다"고 강조했다. 이렇게 연구를 하니, 빠르지 않은 직구에도 상대 타자들이 결코 쉽게 칠 수 없는 공을 던지며 4시즌 연속 두자릿수 승수를 거두고 있는지 모른다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com