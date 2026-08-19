한화 주전 포수만 중요하냐, LG 4번타자도 대단하다...그런데 "신인왕 욕심 전혀 없습니다" 왜?

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 문정빈이 수훈선수 인터뷰를 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[스포츠조선 김용 기자] "전 진짜 욕심 없습니다."

LG 트윈스는 올시즌 4번 문보경의 극심한 부진으로 골치가 아프지만, 대신 새로운 4번 후보 문정빈을 키워내고 있는 것으로 위안을 삼고 있다.

최근 4번 자리에 정착한 문정빈은 18일 잠실 KT 위즈전에서 결정적인 만루 홈런 포함, 5타점 경기를 하며 자신의 존재감을 확실히 각인시켰다.

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문정빈이 잘하자, 나오는 얘기가 신인왕 경쟁. 사실 올시즌 신인상은 한화 이글스 주전 포수로 우뚝 선 허인서쪽으로 기우는 형국이었다. 허인서는 타율 2할9푼3리 16홈런 57타점을 기록중이다. 수비는 조금 어설프다고 해도 경험을 통해 성장할 수 있다. 장타력이 있는 선수가 정확성까지 갖췄으니, 대형 포수로 성장할 자질을 확실하게 보여주고 있다.

13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 4회초 1사 만루 허인서가 2타점 적시타를 치고 2루까지 진루하며 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

하지만 이 독주 체제에 제동을 걸 수 있는 선수가 문정빈이다. KT전 만루포로 시즌 홈런수를 14개로 늘렸고, 타점도 44개다. 허인서처럼 확실한 주전으로 뛰기 시작한 게 늦었으니, 경기 수 대비 순도로 따지만 문정빈 쪽이 높다.

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물론 출전 경기 수도 중요한 선수 평가 요소가 될 수 있기에 아직 허인서가 유리하다고 할 수 있다. 하지만 문정빈이 먼저 20홈런 고지를 정복해 시즌 마지막에는 역전을 시킨다든지, 더 인상적인 활약을 펼칠 수 있다. 일단 팀 순위에서는 LG가 앞서니 그 점도 유리하다. 가을야구를 나가느냐, 못 나가느냐도 하나의 평가 기준이 될 수 있다. 한화의 주전 포수도 매우 중요한 자리지만, LG의 4번타자도 그에 못지 않게 책임감이 막중한 자리다.

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하지만 문정빈은 신인상 얘기가 나오자 "허인서 선수가 동갑 친구다. 너무 잘하고 있다. 그래서 욕심은 없다. 인서가 경기도 많이 뛰었고, 시즌 초부터 잘했다. 절대 욕심이 나지 않는다"며 웃었다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com