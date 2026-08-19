"1등하려면 1등 팀 잡아야죠" 끝난 줄 알았다, 그런데 LG는 아직 포기하지 않고 있었다

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 임찬규가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[스포츠조선 김용 기자] "1등 하려면 1등 팀을 잡아야 하는 것 아니겠습니까."

LG 트윈스는 아직 포기하지 않았다. 통합 2연패의 꿈을.

LG는 18일 잠실구장에서 열린 KT 위즈와의 주중 3연전 첫 번째 경기에서 9대1 완승을 거뒀다. 투-타 완벽했다. 선발 임찬규가 6이닝 1실점 호투를 펼치며 승리의 발판을 마련했다. 타선에서는 송찬의가 1회 선제 2타점 안타를 치며 활로를 열어줬고, 문정빈이 5회 결정적 만루포를 터뜨리며 팀에 귀중한 승리를 선물했다.

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LG는 이번 시즌 가장 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 지난해 통합 우승에 이어, 올해 2연패를 목표로 했다. 그 길에 가장 강력한 경쟁자로 KT가 꼽혔다. KT도 김현수와 최원준을 FA로 영입해 전력을 알차게 다졌다.

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 박해민이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

공교롭게도 두 팀은 개막전에서 만났다. 당시 KT가 LG에 2전승을 거두고 신바람을 냈다. KT는 최근 수년간 슬로 스타터로 고생을 했는데, LG와의 개막 2연전을 다 쓸어담으며 초반부터 치고 나가는 KT답지 않은(?) 모습을 보여줬다.

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또 KT는 후반기 시작 4연전을 또 LG와 만났다. 이 4경기도 모두 쓸어담았다. 전반기까지 치열한 1위 경쟁을 벌인 두 팀인데, 이 4연전 결과로 LG가 믿기 힘든 추락을 하기 시작했다. LG는 18일 경기 전까지 KT에 3승9패 절대 열세였다.

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18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5회말 1사 만루 LG 문정빈이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

18일 경기 전까지 양팀의 승차는 6.5경기. 사실상 LG가 선두 경쟁에서 탈락한 것 아니냐는 시선이 지배적이었다. 하지만 LG는 아니었다. 아직 1위 경쟁을 포기하지 않았다. 그 의지가 KT전에 제대로 나왔다.

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경기 후 팬들 앞에 선 임찬규는 "끝까지 포기하지 않겠다"고 강조했다. 임찬규는 "선수들도 KT전 부진에 대해 다 알고 있다. 얘기를 나눴다. KT에 많이 졌으니 단합을 해 꼭 잡자는 마인드로 경기에 나섰다. 그 결과 플레이 하나하나에 소중하게 임했다. 그게 좋은 결과로 이어졌다"고 밝혔다.

문정빈 역시 "감독님, 코치님, 주장 박해민 선배님까지 아직 끝나지 않았다고 생각하신다. 선수들도 그렇게 경기에 임한다. 1등을 하려면 1등 팀을 잡아야 한다. 그런 부분이 더 열정적으로 뛸 수 있게 도움을 준 것 같다"고 말했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com