최하위! 최하위! 최하위! 김하성 최악의 평가 "지독한 한 해다"…애틀랜타 유격수 문제 지속→'반등만이 답이다'

애틀랜타 브레이브스의 김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]김하성에 대한 우울한 평가가 또 나왔다.

배터리 파워는 19일(한국시각) '애틀랜타 브레이브스의 유격수 상황은 여전히 암울하다'며 '야구만 놓고 보면, 김하성에게 정말 지독한 한 해다'고 보도했다.

김하성은 지난 16일 애리조나 다이아몬드백스를 상대로 타점을 올린 이후 3경기 연속으로 결장했다. 김하성과 애틀랜타는 오프시즌 1년 2000만달러(약 281억원)의 계약을 체결했다. 투자한 금액을 고려하면 김하성에게 기회를 더 줘야 하지만, 벤치에만 머무는 현실이다.

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Aug 9, 2026; Bronx, New York, USA; Atlanta Braves pinch runner Ha-Seong Kim (7) scores in the tenth inning against the New York Yankees at Yankee Stadium. Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images

그만큼 김하성의 성적은 심각하다. 애리조나전에서 올린 타점은 지난 6월초 이후 김하성이 처음 올린 타점이다. 이번 시즌 4번째 타점이기도 하다.

매체에 따르면 80타석 이상에 나선 타자 중 김하성은 ISO(순수 장타력)와 BABIP(인플레이 타율), 그리고 타율 등에서 이번 시즌 전체 최하위를 기록하고 있다. 특히 타율은 0.066으로 사실상 공격에서의 기여도가 0에 가깝다.

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김하성에게는 운도 없었고, 정말 힘든 2026년이 되고 있다. 문제의 시작은 부상이었다. 오프시즌을 한국에서 보내던 김하성은 빙판길에서 넘어지면서 스프링캠프를 생략해야 했다. 홀로 뒤늦게 시작한 시즌에서 좀처럼 적응하지 못했다.

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다행인 것은 김하성의 유격수 자리를 다른 선수들이 잘 커버했다. 마우리시오 두반과 호르헤 마테오, 그리고 짐 자비스가 김하성보다 나은 성적을 거두면서 빈자리를 메웠다. 이후 마테오는 김하성이 콜업되면서 팀을 떠났다.

AFP연합뉴스

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물론 이제는 김하성이 살아나 줘야 하는 시기다. 두반은 외야에서 더 빛이 나는 선수이며, 자비스는 수비에서 상당 부분 공백을 메워주고 있지만 타격은 기대에 못 미치는 수준이다. 애틀랜타의 유격수 문제가 또다시 대두되는 모습이다.

매체는 '본질적으로 보면 애틀랜타는 김하성이 애틀랜타의 일원이 되기 전인 지난 시즌의 상황으로 다시 돌아간 것처럼 보인다'며 '따라서 구단은 유격수 문제에 대한 해법을 찾으면서 2027년이나 2028년까지 버텨야 할 가능성이 크다'고 전망했다.

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FA 시장에는 이렇다 할 매물이 없다. 생산성 있는 유격수를 트레이드로 영입하려면 애틀랜타는 천문학적인 대가를 치러야 한다. 포스트시즌을 앞두고, 김하성이 정상 폼을 회복해야 하는 이유다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com