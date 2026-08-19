'빅리그는 커녕 방출 걱정해야하나'…고우석 롤러코스터 피칭, 또 5실점 '와르르' 대참사

사진캡처=마이너리그 홈페이지

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[스포츠조선 고재완 기자] 빅리그 재입성을 노리며 마이너리그에서 담금질 중이던 고우석(28·미네소타 트윈스 산하 세인트폴 세인츠)이7 1이닝 동안 6개의 4사구를 쏟아내는 극심한 제구 난조 속에 5실점 대참사를 겪었다.

고우석은 19일(한국 시각) 미국 오하이오주 콜럼버스의 헌팅턴 파크에서 열린 콜럼버스 클리퍼스(클리블랜드 가디언스 산하)와의 원정 경기에 구원 등판해 1이닝 2안타 6볼넷 2탈삼진 5실점으로 무너졌다.

이날 부진으로 고우석의 마이너리그 시즌 평균자책점은 종전 3.94에서 5.18까지 수직 상승했다.

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세인트폴이 3-12로 크게 뒤진 7회말, 고우석은 팀의 네 번째 투수로 마운드에 올랐다. 출발부터 험난했다.

7회말 첫 타자에게 볼넷을 허용한 뒤 랄피 바스케스를 중견수 뜬공으로 처리했으나, 고디 허프에게 안타를 내주며 득점권에 몰렸다. 블레이크 퍼킨스를 헛스윙 삼진으로 돌려세운 뒤 밀란 토렌티노에게 다시 볼넷을 내줘 2사 만루를 자초했으나, 쿠파 잉글을 삼진으로 잡아내며 간신히 실점 없이 7회를 넘겼다.

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악몽은 8회에 터졌다. 선두타자에게 2루타를 맞은 뒤 데이비드 프라이와 카일 만자르도에게 연속 볼넷을 내줘 무사 만루를 만들었다. 이어 치명적인 폭투가 나오며 첫 실점을 허용했다.

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흔들린 영점은 잡히지 않았다. 후속 타자 왓슨과 바스케스에게 연달아 볼넷을 허용하며 다시 만루를 채운 채 결국 태너 스코벨에게 공을 넘기고 마운드를 내려왔다.

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마운드를 이어받은 내야수 스코벨이 퍼킨스에게 2타점 적시타를 맞고, 토렌티노에게 만루 홈런까지 헌납하면서 고우석의 책임 주자들이 모두 홈을 밟아 자책점은 5점으로 불어났다.

고우석의 최근 흐름은 극심한 롤러코스터를 타고 있다. 지난달 22일 마이너리그로 강등된 후 글러브 이물질 적발 징계(8경기 감경)를 소화하며 억울함을 털어내는 듯했으나, 실전 마운드에서의 기복이 심각한 수준이다.

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지난 13일 아이오와와의 경기에서는 ⅓이닝 6안타(2홈런) 6실점으로 미국 진출 최다 실점을 했다. 이어진 16일 아이오와전에서는 1이닝 2볼넷 무실점으로 호투했지만 이날 다시 5실점했다.

미네소타 불펜진의 부름을 받고 26인 로스터에 재진입하기 위해서는 마이너리그에서의 압도적인 안정감이 필수적이다. 그러나 1이닝 동안 6개의 볼넷을 내주는 제구 붕괴와 폭투, 그리고 경기당 대량 실점 패턴이 반복되면서 현지 코칭스태프의 신뢰를 얻기 어려워졌다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com