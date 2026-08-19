"뜻깊은 자리에 함께해 영광"…걸그룹 UDTT(우당탕탕 소녀단) 고척돔 시구·시타 나선다

UDTT 권예진. 사진제공=키움 히어로즈

UDTT 구한나. 사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] 걸그룹 'UDTT(우당탕탕 소녀단)'이 고척돔에서 시구 시타를 한다.

키움 히어로즈는 "21일(금) 오후 7시 고척스카이돔에서 열리는 KIA타이거즈와 홈경기에서 시구 및 시타자로 선정했다"고 밝혔다..

이날 시구는 멤버 권예진이, 시타는 구한나가 한다. UDTT는 경기 전 그라운드 공연 및 클리닝타임 공연도 선보인다.

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한·중·일 멤버로 구성된 다국적 걸그룹 UDTT는 작곡가 윤일상의 프로듀싱을 통해 다양한 장르의 음악을 선보이고 있으며, 소녀들의 굳센 의지와 큰 포부가 담긴 딥 하우스 기반의 데뷔앨범 'School Rush' 발매를 시작으로 여러 방송과 공연활동을 이어나가고 있다.

UDTT(우당탕탕 소녀단). 사진제공=키움 히어로즈

시구를 맡은 권예진은 "이렇게 뜻깊은 자리에 함께할 수 있어 영광이다. 평소 야구를 좋아하는데

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시구를 하게 돼 설렌다. 승리의 기운을 담아 힘차게 던지고 오겠다"고 말했다. 시타를 맡은 구한나는 "시타는 저에게 꿈만 같은 일이었는데 키움히어로즈의 유니폼을 입고 스윙을 할 수 있어 영광이다. 잘 준비해서 멋진 모습 보여드리고 오겠다"며 소감을 전했다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com