"불펜 중심이었는데.." 염경엽 감독의 한숨, 불펜 핵 김진성 어깨 부상 말소…케네디 등록, 문보경 선발 복귀

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 8회초 SSG 김재환이 LG 김진성을 상대로 투런홈런을 날렸다. 투런홈런을 허용한 LG 김진성. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스가 19일 잠실 KT 위즈전을 앞두고 엔트리와 선발 라인업에 변화를 줬다.

LG 마운드의 핵심 불펜 요원인 김진성이 엔트리에서 말소됐다. 김진성은 검진 결과 우측 어깨 견갑하근 미세손상 진단을 받았다. 재활 및 복귀까지 약 3~4주가 소요될 것으로 예상된다.

김진성은 지난 14일 SSG 랜더스전에 구원 등판했지만 ⅔이닝 홈런 포함, 3안타 2실점으로 주춤했다. 이후 어깨 불편함을 호소해 검진을 받았고, 반갑지 않은 미세손상 진단을 받았다.

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LG 염경엽 감독은 이날 경기 전 "미세손상이면 3~4주 정도는 쉬어야 한다"며 가장 중요한 시기 불펜 기둥 부재를 아쉬워했다. 이어 "좋을 때나 나쁠 때나 불펜의 중심을 잡아주는 투수였지만 주어진 상황에서 빈자리를 잘 메워서 쓰겠다"고 말했다. 염 감독은 "4월 부터 6명 정도 좋은 선수 쓰고, 안 좋은 선수를 빼가면서 돌려 써 왔으니 어려움은 있겠지만, 새로 온 케네디와 우강훈을 좌우로 활용해 쓸 생각"이라고 구상을 밝혔다.

LG는 김진성의 빈자리를 채우기 위해 이날 새 아시아쿼터 케네디를 1군 엔트리에 새로 등록했다.

15일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 포즈를 취하고 있는 LG 트윈스 새 아시아쿼터 투수 존 케네디. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 8회초 1사 만루 LG 문보경이 적시타를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

이날 LG는 선발 투수로 톨허스트를 내세운다. 타선에서는 최근 휴식과 관리를 받던 문보경이 3경기 만에 선발 라인업으로 복귀해 6번 3루수로 선발 출전한다. 4번 타순에는 문정빈이 지명타자로 배치되어 오스틴, 송찬의와 함께 중심 타선을 구축한다.

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LG는 신민재 (2루수) 박해민 (중견수) 오스틴 (1루수) 문정빈 (지명타자) 송찬의 (좌익수) 문보경 (3루수) 오지환 (유격수) 이주현 (포수)으로 선발 라인업을 짰다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com