25개도 못칠 것 같더니 30개 도착, 4년 연속 40홈런도 보인다...오타니 현역 중 유일한 대기록 도전

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 19일(한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에서 3회초 우중간 투런포를 터뜨린 뒤 오른손을 치켜든 채 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 '6년 연속 30홈런'이라는 금자탑을 쌓았다.

오타니는 19일(한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에 리드오프 지명타자로 출전해 1-1로 맞선 3회초 무사 1루서 우완 라이언 펠트너의 초구 77.2마일 바깥쪽 커브를 가볍게 끌어당겨 우중간 담장을 훌쩍 넘겼다.

발사각 33도, 타구속도 105.6마일로 포물선을 크게 그리고 날아간 타구는 우중간 펜스 뒤 다저스 불펜의 비거리 448피트 지점에 낙하했다.

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전날 같은 장소에서 열린 콜로라도전에서 시즌 28,29호 홈런을 연타석으로 날린 오타니는 이틀 동안 3개의 대포를 쏘아올리며 시즌 30홈런 고지에 오른 것이다.

이로써 오타니는 2021년 이후 6년 연속 30홈런이라는 흔치 않은 기록을 세웠다.

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오타니는 LA 에인절스 시절인 2021년 46홈런을 터뜨린 뒤 메이저리그를 대표하는 거포로 자리매김했다. 2022년 34홈런으로 다소 주춤했지만, 2023년 44홈런을 쳐 생애 첫 홈런 타이틀을 차지했고, 다저스로 이적한 2024년과 2025년 54개, 55개의 홈런포를 쏘아올렸고, 올해 늦은 감은 있지만 8월이 가기 전 30홈런에 입맞춤했다.

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필라델피아 필리스 카일 슈와버. AFP연합뉴스

현역 중 6년 연속 30홈런 기록은 오타니와 필라델피아 필리스 카일 슈와버, 둘 뿐이다. 슈와버도 오타니처럼 2021년 이후 이 기록을 이어왔다. 그가 6년 동안 친 홈런은 256개다. 오타니보다 7개를 덜 쳤다. 같은 기간 홈런 1위는 266개를 날린 뉴욕 양키스 애런 저지다.

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오타니는 팀 경기수 기준으로 지금과 같은 페이스를 유지하면 올시즌 38~39개의 홈런을 기록할 수 있다. 40홈런이 불가능하지 않다. 6월 초 이후 장타력을 끌어올린 덕분이다.

오타니는 6월 5일까지 팀이 치른 64경기에서 10홈런을 기록 중이었다. 당시 시즌 예상 홈런수는 25개에 불과했다. 하지만 이후 이날까지 팀이 치른 62경기에서 20홈런을 추가했다. 실제 오타니가 출전한 건 58경기. 즉 58경기에서 20홈런을 때려냈다는 얘기다. 그 페이스로 남은 36경기에 모두 출전할 경우 12개의 아치를 추가로 그려낼 수 있다. 42홈런으로 시즌을 마무리한다는 소리다 .

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오타니 쇼헤이는 올해 산술적으로 38홈런을 때릴 수 있다. Imagn Images연합뉴스

그렇다면 오타니가 이번 시즌 결국 40홈런을 쳐 4년 연속 40홈런 기록할 경우 그 희귀성은 어느 정도일까.

역대 최다 연속 시즌 40홈런 기록의 주인공은 베이브 루스다. 그는 1926년부터 1932년까지 양키스에서 7년 연속 40홈런이라는 전무후무한 스탯을 남겼다. 이어 알렉스 로드리게스(1998~2003년, 시애틀 매리너스-텍사스 레인저스)와 새미 소사(1998~2003년, 시카고 컵스)가 두 번째로 진 6년 연속 40홈런을 때려냈다.

5년 연속 40홈런 클럽에는 랄프 카이너, 듀크 스나이더, 애덤 던, 배리 본즈, 켄 그리피 주니어 등 5명이 등록했다. 4년 연속 40홈런은 하몬 킬브루, 마크 맥과이어, 짐 토미 3명이다. 즉 4년 이상 연속으로 40홈런을 때린 선수는 총 11명인데, 여기에 오타니가 12번째로 가입할 수 있는 것이다. 물론 현역 중에선 유일하다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com