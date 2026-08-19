"컨디션 안 좋았는데도…더 쳤어야 했다" 괜히 10승 했겠나, 사령탑이 '패전 투수'를 감싼 이유 [대전 현장]

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "컨디션이 안 좋았다."

한화 이글스 아시아쿼터 선수 왕옌청(25)은 올 시즌 한화에서 가장 먼저 10승에 도달한 선수다. 연패에 빠진 한화가 믿을 수 있는 투수 중 한 명이었다.

일찌감치 재계약 이야기가 나오는 가운데 18일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 홈 경기에 선발 등판해 5이닝 7안타 2볼넷 3탈삼진 3실점을 기록했다. 타선이 터지지 않았고, 3대4 패배와 함께 왕옌청은 시즌 5패 째를 당했다.

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2회까지는 무실점으로 막았지만, 4회에 3실점을 내리 내줬다. 선두타자 해럴드 카스트로에게 안타를 맞은 뒤 나성범 김호령에게 연속 안타를 맞아 실점으로 이어졌다. 무사 1,2루에서 하주석의 희생번트 시도가 포수 파울플라이에 그치면서 한숨 돌리나 싶었지만, 김태군의 땅볼로 만들어진 2사 1,3루에서 윤도현과 박재현에게 다시 한 번 연속으로 안타를 맞아 3실점까지 했다. 김선빈을 볼넷으로 내보내 만루 위기까지 몰렸지만, '홈런 1위' 김도영을 바깥쪽 직구로 헛스윙 삼진 처리했다. 5회에는 다시 무실점.

퀄리티스타트(선발 6이닝 3자책점 이하) 피칭은 아니었지만, 김경문 한화 감독은 왕옌청을 감쌌다. 김 감독은 19일 경기를 앞두고 "사실 어제(18일) 컨디션은 내가 본 최근 컨디션 중 가장 좋지 않았다. 어쨌든 그래도 5이닝 3실점으로 자기 역할을 했다. 꾸준하게 마운드에서 선발로서 자기 역할을 해준다. 나갈 때마다 항상 컨디션이 좋을 수는 없다"고 했다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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김 감독은 이어 "5회 3점이면 사실 우리가 싸워서 더 쳐서 이겨야 한다. 좋은 찬스를 놓고 아쉬움이 있었다"고 했다.

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한화는 최인호(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 18일과 동일한 라인업이다.

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김 감독은 전날 1회 선두타자 홈런을 친 최인호에 대해 "좋은 포문을 열어줬는데 우리가 마무리를 잘 못했다"라며 "오늘 또 파이팅해야할 것 같다"고 강조했다.

아울러 전날 콜업된 김서현에 대해 김 감독은 "편안한 상황에 올리려고 한다"라며 "우리가 찬스에서 점수가 안 나는데 한 번은 폭발해야할 거 같다"고 이야기했다.

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대전=이종서기자 bellstop@sportschosun.com