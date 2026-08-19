'충격 폭투-폭투' 삼성, 결국 칼 빼들었다…'ERA 6.26' 클로저는 그대로 간다 "세이브왕인데"

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 마무리 김재윤, 포수 장승현이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] "흐름을 좀 바꿔줘야 할 것 같았다."

박진만 삼성 라이온즈 감독이 통한의 역전패 이후 칼을 빼 들었다. 삼성은 19일 대구 SSG 랜더스전에 앞서 포수 장승현을 1군 엔트리에서 말소하고, 포수 김재성을 불러올렸다. 김재성은 올 시즌 첫 1군 콜업이다.

삼성은 전날 충격적인 역전패를 당했다. 2-1로 앞선 9회초 등판한 마무리투수 김재윤이 0이닝 4실점으로 무너지는 바람에 4대5로 졌다.

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박 감독은 9회부터 강민호를 대신해 포수 마스크를 썼던 장승현의 책임도 있다고 봤다. 2차례 폭투가 나오는 등 장승현의 수비에 여러모로 아쉬움을 느꼈다.

박 감독은 "(장)승현이가 원래 초반에는 후반에 나가서 좋은 리드도 하고, 분위기를 잘 잡아줬다. 3~4경기 전부터는 홈런을 자주 맞기도 했고, 그래서 흐름을 바꿔줘야겠다고 생각했다. 어제(18일) 경기의 영향도 있고, 그래서 엔트리에 변화를 주게 됐다"고 설명했다.

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김재성을 콜업한 이유와 관련해서는 "꾸준하게 퓨처스에서 준비를 계속 하고 있었다. 다른 해보다 올해 우리 포수 쪽 뎁스가 좋아지다 보니까 (김)재성이가 조금 기회가 없었다. 퓨처스에서 그래도 준비를 계속 잘하고 있었고, 퓨처스에서도 재성이를 추천해서 콜업하게 됐다"고 설명했다.

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대구 홈에서 유독 약한 마무리투수 김재윤은 여전히 박 감독의 고민거리다. 김재윤은 홈에서 등판한 30경기에서 2승5패, 15세이브, 27⅓이닝, 평균자책점 6.26을 기록했다.

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원정 성적과 차이가 크다. 김재윤은 원정 20경기에서는 4승, 11세이브, 21이닝, 평균자책점 0.00을 기록했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5회초 2사 만루 KIA 한준수 뜬공 타구를 삼성 포수 장승현이 처리하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 마무리 김재윤이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

김재윤은 올 시즌 26세이브를 기록, 부문 1위를 달리고 있다. 2위 LG 손주영과는 3개 차이다. 세이브 1위 투수를 갑자기 흔들기는 무리가 있다.

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박 감독은 "지금 세이브왕인데 보직을 바꾸기는 그렇다. 오늘(19일)은 하루 휴식을 주려고 생각한다. 심리적으로도 그렇고, 나와서 잘 던지면 좋겠으나 앞으로 또 경기는 계속 있다. 김재윤이 앞으로 마지막 한 40경기 동안 또 마무리 역할을 해주려면 오늘 정도는 쉬는 게 분위기상 나을 것 같다"고 이야기했다.

이날은 세이브 상황이 생기면 이승민을 마운드에 올릴 예정이다.

박 감독도 김재윤이 홈과 원정에서 성적 차이가 크다는 것을 인지하고 있다. 홈에서 부진한 이미지를 벗는 게 남은 시즌 김재윤의 과제다.

박 감독은 "사람인지라 홈에서 압박감이 있는 것 같다. 심리적으로, 전부터 홈에서 계속 안 좋다 보니까 영향이 있지 않을까 싶다. 원정에서는 과감하게 타자를 공격적으로 상대하는데, 홈에서는 그런 부분에서 잘 모르겠다. 본인이 심리적으로 흔들려서인지 타자를 압도하는 것보다는 피해 가는 느낌이 든다"며 이른 시일 안에 스스로 돌파구를 찾길 기대했다.

한편 삼성은 이날 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-전병우(3루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-이재현(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 오스틴 보스다.

3일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 삼성 포수 김재성이 수비를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.03/

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com