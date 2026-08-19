"함평 타이거즈네요" 김호령 김선빈 하주석 다 빠졌다…3연승 KIA, 파격 라인업 왜 꺼냈나

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 선수들. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "함평 타이거즈네요."

KIA 타이거즈는 19일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와 맞대결을 펼친다.

전날(18일) 경기에서 4대3으로 승리하면서 3연승을 달린 KIA는 이날 선발 라인업에 대폭 변화를 줬다.

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김호령 김선빈 하주석 등이 모두 빠졌다. 하주석은 전날(18일) 친정 한화를 처음으로 만나 멀티히트를 기록했다. 타격감이 나쁘지 않았지만, 가래톳 부분이 좋지 않아 휴식을 취하게 됐다.

김선빈은 다리 부분에 불편함이 있어 관리 차원에서 빠지게 됐다.

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김호령은 화이트와의 상대 전적에서 3타석 1볼넷 무안타로 좋지 않다.

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이범호 KIA 감독은 "(김)호령이는 화이트 공에 약점이 있는 것 같아서 한 번 빼주려고 했다. (하)주석이와 (김)선빈이는 오늘 하루는 선발로 나가기가 어려울 것 같다. 대신, 후반 7~9회 쯤에 찬스가 걸리면 쓰려고 하고 있다"라며 "함평 타이거즈 모드로 한 경기를 해야할 것 같다"고 이야기했다.

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이들이 빠지면서 오선우 이호연 정현창 등이 기회를 받게 됐다. KIA는 박재현(우익수)-박정우(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(지명타자)-오선우(좌익수)-이호연(2루수)-김태군(포수)-정현창(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. KIA가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 이의리. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

한편, 전날 4아웃 세이브를 기록했던 이의리는 이날 역시 대기한다. 다만, 멀티이닝 소화는 없을 전망. 이 감독은 "9회 상황이 온다면 1이닝 정도만 던지도록 할 생각"이라고 했다. 아울러 전날 KBO리그 9번째 5시즌 연속 10홀드를 기록한 전상현에 대해서는 "대기는 하지만 1~2타자 정도만 상대하게 할 생각"이라고 말했다.

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롱릴리프로 나오는 김태형의 기용 방법에 대해서도 이야기했다. 이 감독은 "오늘은 시라카와가 초반에 크게 무너지지 않으면 나오지 않을 예정"이라며 "내일 (황)동하와 뒤에 붙여서 낼 계획이다. 태형이는 누구 뒤에 붙여도 2~3이닝은 길게 쓸 수 있는 선수다. 선발이 무너지는 경기를 대등하게 가려면 태형이가 확실하게 좋은 걸 보여줘야할 것 같다"고 밝혔다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com