"짧게 끊어갈 수도..." 선두 경쟁팀 LG에 대패 충격,1등도 불펜 타선 고민은 있다. 엔트리, 라인업 변화...대구고 특급 사이드암 콜업

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 송찬의가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]전날 LG전에서 1대9 대패를 당한 KT 위즈가 엔트리와 선발 라인업에 변화를 주며 분위기 반전에 나선다.

1위 팀이지만 불펜 타선 고민이 없는 건 아니다.

KT는 불펜 운용에 변화를 주기 위해 김민수를 1군 엔트리에서 말소하고 우완 김정운을 등록했다.

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이날 경기 전 "필요하면 불펜진을 짧게 짧게 끊어갈 수 있다"고 말한 KT위즈 이강철 감독. 불펜진에 새 에너지를 불어넣기 위한 결정이다.

대구고 출신 사이드암 김정운은 2023년 대구고 동기 이로운과 함께 각각 KT와 SSG에 1차지명된 유망주. 상무 전역을 마치고 구위가 더욱 좋아져 기대를 모으고 있다.

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올시즌 퓨처스리그 22경기에서 2승2패 2홀드 1.90의 평균자책점. 가장 최근 등판이었던 지난달 26일 퓨처스리그 SSG 랜더스전에서는 선발 7이닝 5안타 9탈삼진 1실점 역투로 승리투수가 됐다. 롱릴리프로 역할을 해줄 수 있을 전망.

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17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. KT 권동진이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

6일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KT의 경기. KT 김민혁이 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.06/

전날 3안타 1득점에 그친 타선에도 살짝 변화를 줬다.

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김민혁이 5번 지명타자로 중심 타선에 전진 배치됐다. 장준원 대신 권동진이 9번 유격수로 선발 출전, 하위 타선의 활력소 역할을 맡는다.

KT는 최원준 (중견수) 김현수(1루수) 안현민 (우익수) 힐리어드 (좌익수) 김민혁 (지명타자) 허경민 (3루수) 김상수(2루수) 한승택 (포수) 권동진 (유격수) 라인업으로 LG 에이스 톨허스트 공략에 나선다.

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선발 투수는 KBO 데뷔 두번째 선발 등판에 나서는 데이비스 대니얼이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com