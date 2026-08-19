'벌써' 오타니 시대 저문다고? 왜 로버츠는 MVP 탈락 위기 반기나…"경쟁자 존재, 오타니 더 발전시킬 것"

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "솔직히 말해서 누군가 뒤에서 압박하는 경쟁자가 있으면 오타니를 더 발전시킬 것이라 본다."

벌써 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 시대가 저무는 것일까. 올해 오타니의 4년 연속 MVP 도전에 일찍이 빨간불이 들어왔다. '신성' 피트 크로우-암스트롱(시카고 컵스)의 페이스가 훨씬 빼어나다는 평가가 지배적.

데이브 로버츠 다저스 감독은 오히려 크로우-암스트롱의 존재를 반겼다. 최근 3년 동안 메이저리그에서 오타니는 신성불가침의 영역과 같았는데, 그런 오타니를 위협하는 존재가 나타났으니 당연히 야구계에는 좋은 일이라는 것.

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로버츠 감독은 19일(이하 한국시각) MLB.com과 인터뷰에서 "크로우-암스트롱과 치열한 MVP 경쟁 구도가 만들어진 것은 야구계 전체에 매우 좋은 일이라고 본다. 크로우-암스트롱은 찬사를 받을 자격이 있으며 중견수 수비도 환상적이다. 엄청난 성적을 내고 있다"며 "솔직히 말해 누군가 뒤에서 압박하는 경쟁자가 있다는 점이 오히려 오타니를 더 발전시킬 것이라고 본다"고 소신을 밝혔다.

크로우-암스트롱은 2023년 컵스에서 빅리그에 데뷔, 3년차였던 지난해 31홈런-35도루를 기록하며 새로운 호타준족의 탄생을 알렸다. 올해 역시 31홈런-31도루를 기록하며 2년 연속 30홈런-30도루 진기록을 달성했다. 타율 2할8푼2리(483타수 136안타), 79타점, OPS 0.936을 기록하며 강력한 내셔널리그 MVP 1순위로 꼽히고 있다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱. AFP연합뉴스

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오타니는 올해 무릎 부상으로 투타 겸업을 중단한 상태에서도 꾸준히 자기 페이스를 유지했다. 121경기에서 타율 2할9푼4리(453타수 133안타), 30홈런, 80타점, OPS 0.948을 기록하고 있다.

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투수로는 부상 전까지 14경기에서 8승2패, 85⅔이닝, 95삼진, 평균자책점 1.79를 기록했다. 사이영상 이야기가 나올 정도로 엄청난 페이스였다. 오타니는 어떻게든 마운드에 다시 복귀할 준비를 하고 있고, 현재 불펜 피칭을 하며 복귀 시점을 지켜보는 상황이다.

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오타니는 2021년 46홈런을 시작으로 올해까지 6년 연속 30홈런 시즌을 보냈다. 다저스 이적 첫해였던 2024년 54홈런, 지난해 55홈런을 기록했다.

올해는 지난 2시즌과 비교해 홈런 페이스가 떨어지긴 했지만, 다저스 3시즌 통산 139홈런을 기록했다. 특정 팀에서 보낸 첫 3시즌 동안 기록한 최다 홈런 순위에서 역대 4위에 올랐다.

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역대 1위는 마크 맥과이어(159홈런, 세인트루이스) 2위는 알렉스 로드리게스(156홈런, 텍사스) 3위는 베이브 루스(148홈런, 양키스)다. 3위 루스를 뛰어넘으려면 남은 시즌 최소 10홈런을 더 쳐야 한다.

MLB.com은 '크로우-암스트롱이 무시무시한 페이스를 달리고 있지만, 오타니가 내셔널리그 MVP 레이스에서 그의 뒤를 바짝 쫓고 있다. 하지만 크로우-암스트롱을 따라잡는 것은 쉽지 않다'고 바라봤다.

오타니는 2018년 LA 에인절스와 계약하고 메이저리그에 진출해 모두 4차례 MVP 시즌을 보냈다. 에인절스 시절인 2021년과 2023년 아메리칸리그 MVP를 차지했고, 2024년 다저스로 FA 이적한 이후로는 내셔널리그 MVP 타이틀을 놓친 적이 없다. 오타니는 남은 시즌 반전 드라마를 쓰며 아직 오타니의 시대는 저물지 않았다는 것을 증명할 수 있을까.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com