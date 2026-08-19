보스 첫승 예약한 날, 후라도는 2군 두번째 등판서 매이닝 안타 흔들...직구최고 143km

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도-보스. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 애타게 기다리는 아리엘 후라도가 재활 후 두번째 피칭을 무난하게 마쳤다. 같은 날 보스는 눈부신 호투로 데뷔 4경기 만에 첫승을 정조준하고 있다.

후라도는 19일 마산야구장에서 야간경기로 열리고 있는 NC 다이노스와의 퓨처스리그 경기에 선발 등판, 3이닝 동안 28구를 던지며 5안타 무4사구 2실점 했다.

최고 구속 143㎞ 포심 패스트볼을 13구, 142㎞ 투심 패스트볼 2구 등 패스트볼 계열을 절반 이상 던졌다. 체인지업, 슬라이더, 커터, 커브 등 변화구도 점검했다.

Advertisement

1-0으로 앞선 1회 고비를 맞았다.

톱타자 도태훈에게 초구에 우익선상 2루타를 허용했다. 2번 한석현을 2루 땅볼로 유도해 1사 3루. 3번 오장한에게 우익선상 적시 2루타를 맞았다. 1-1.

Advertisement

한재환을 중견수 뜬공 처리했지만, 오영수에게 우전 적시타로 2-1 역전을 허용했다. 2루로 뛰던 오영수를 잡아 이닝 종료.

Advertisement

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 후라도가 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

2회 선두 서호철을 초구에 1루 파울플라이 아웃으로 잡고 고준휘에게 좌익선상 2루타를 허용했다. 이희성을 유격수 땅볼, 김건을 중견수 뜬공 처리하고 실점 없이 2회를 마쳤다.

3회 1번 도태훈을 우익수 뜬공 처리한 후라도는 2번 한석현에게 우전 안타를 맞았다. 하지만 오장한과 한재환을 각각 우익수 뜬공과 좌익수 파울플라이로 처리하고 임무를 마쳤다.

Advertisement

후라도는 1-2로 뒤진 4회부터 최예한에게 마운드를 넘겼다.

Advertisement

매 이닝 안타를 허용하며 살짝 불안감을 노출했지만, 구위 점검 차원의 빠른 승부였던 만큼 결과보다 과정에 더 큰 의미가 있다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 보스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

후라도는 이날 피칭 후 이상이 없을 경우 오는 24일 KIA 타이거즈와의 퓨처스리그 경기에 최종 점검에 나설 예정이다. 이날도 어깨 상태에 문제가 없을 경우 30일 KT 위즈전에 1군 복귀전을 치를 예정이다.

같은 날 SSG 랜더스와의 1군 경기에서 KBO리그 4번째 선발 등판에 나선 후라도 단기대체 외인 보스는 3회까지 노히트노런 경기를 펼치는 등 5이닝 동안 무려 12개의 탈삼진을 잡아내며 2실점 호투를 펼쳤다. 5회까지 타선이 홈런파티를 펼치며 14-2로 크게 앞서고 있어 3전 전패 후 데뷔 첫 승이 유력한 상황이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com