'와 역대 3위' 삼성 강민호 역사적 10홈런 쾅! 최정-최형우와 선의의 경쟁 이어 간다[대구 레코드]

삼성 라이온즈 강민호. 사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] 삼성 라이온즈 강민호가 KBO 역대 3번째 발자취를 남겼다.

강민호는 19일 대구 SSG 랜더스전 10-2로 앞선 4회말 1사 주자 없는 상황에서 좌월 홈런을 터트렸다. 풀카운트에서 상대 투수 박시후의 투심패스트볼이 스트라이크존 한가운데로 몰린 것을 놓치지 않았다.

강민호는 시즌 10번째 홈런을 기록, KBO 역대 3번째로 17시즌 연속 10홈런을 달성했다. 역대 1위는 SSG 최정의 21시즌(2006~2026년)이고, 2위는 삼성 최형우의 19시즌(2008~2026년)이다.

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강민호는 2004년 롯데 자이언츠에 입단해 이듬해인 2025년 4월 28일 수원 현대 유니콘스전에서 데뷔 첫 아치를 그렸다. 이후 데뷔 7년차인 2010년부터 올해까지 17시즌 동안 단 한 시즌도 빼먹지 않고 10홈런 고지를 밟았다.

삼성 라이온즈 강민호. 사진제공=삼성 라이온즈

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 강민호가 타격을 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

연속 기록을 이어 가는 동안 20홈런 이상 달성 시즌은 5차례다. 2010년과 2015~2018년이다. 2015년에는 개인 한 시즌 최다인 35홈런을 몰아치기도 했다.

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강민호는 KBO리그 통산 360홈런으로 역대 6위에 올라 있다. 5위 이대호(374홈런)와 격차는 14개까지 줄였다. 지난해 9월 7일 대구 한화 이글스전에서 KBO리그 포수 역대 최초로 통산 350홈런 고지를 밟은 이후로도 멈추지 않고 역사를 써 내려가고 있다.

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아울러 강민호는 이날까지 통산 2573경기에 출전, KBO리그 역대 최다 출전 기록도 계속 써 내려가고 있다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 강민호가 수비를 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

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대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com