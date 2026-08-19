톨허스트, 문보경 완벽 부활, 케네디 데뷔전 위력투, 김진성 잃었지만...LG는 웃었다, 29경기 만의 2연승[잠실리뷰]

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]여름 들어 부진을 겪으며 흔들리던 LG 트윈스의 외국인 에이스 앤더스 톨허스트가 독기를 품은 완벽투로 팀의 연승을 이끌었다. 극심한 슬럼프를 겪던 주포 문보경의 방망이까지 살아나며 LG는 기분좋은 승리를 거뒀다.

LG는 19일 잠실야구장에서 열린 KT 위즈전에서 톨허스트의 7이닝 무실점 완벽투 속에 1대0 신승을 거두며 이틀 연속 승리로 일찌감치 위닝시리즈를 확보했다. LG의 2연승은 7월 1,2일 고척 키움전 이후 무려 29 경기 만이다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 LG 선발 톨허스트가 3루수 문보경을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

7이닝 97구 2안타 무실점 톨허스트, 5경기 만의 무실점 완벽투

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톨허스트는 7이닝 동안 97개의 공을 던지며 2안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 KT 타선을 완벽하게 봉쇄하며 시즌 11승(9패)째를 올렸다. 1회 2사 1,2루에서 터진 송찬의의 결승타를 끝까지 지켰다. 지난 7월 7일 삼성전(5이닝 무실점) 이후 무려 5경기 만에 거둔 무실점 피칭이자, KBO 무대 데뷔 후 손에 꼽힐 최고의 피칭이었다.

이날 톨허스트는 최고 153km에 달하는 강력한 직구와 함께 칼날 같은 커터, 꺾이는 각도가 예리한 포크볼, 그리고 낙차 큰 커브를 완벽하게 구석구석 제구하며 KT 타자들의 방망이를 무력화했다.

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여름철에 접어들며 피안타와 실점이 급증하며 고민을 안겼던 톨허스트였지만, 이날 만큼은 특유의 압도적인 구위와 제구력을 되찾으며 완벽하게 에이스의 위용을 되찾았다.

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19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 문보경이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

'3경기 만의 선발 복귀' 문보경, 멀티히트 폭발…투타 중심 부활

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타선에서는 체력 안배와 관리 차원에서 최근 2경기를 쉬고 3경기 만에 6번 타자 겸 3루수로 선발 복귀한 문보경의 활약이 빛났다. 문보경은 4회 중전안타에 이어 6회 우중간을 가르는 2루타로 멀티히트를 기록하며 완벽 부활을 알렸다. 문보경의 2루타는 7월29일 키움전 홈런 이후 8월 첫 장타였다.

문보경은 1-0으로 앞선 7회초 2사 후 허경민의 안타성 강습타구를 멋진 호수비로 처리하며 톨허스트의 7이닝 무실점 완벽투를 멋지게 마무리 했다. 공수에서 모두 에너지를 되찾은 활발한 모습이었다.

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15일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 투구하고 있는 LG 손주영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

2m3 '아쿼' 대통령 케네디의 인상적 데뷔전

최근 불펜의 핵심 김진성이 우측 어깨 견갑하근 미세손상으로 3~4주간 이탈하는 악재를 맞이한 LG였지만, 2m가 넘는 장신 좌완 사이드암 존 케네디가 합류해 강력한 모습을 뽐냈다.

1-0으로 앞선 8회 1사 1루에 등판한 케네디는 우타 대타 오윤석에게 바깥쪽 142㎞ 직구로 1루-유격수-투수로 이어지는 병살타를 완성하며 위기 탈출에 성공했다. 큰 덩치에도 빠르게 1루커버에 들어가는 모습이 인상적. 140㎞ 초반 스피드로 빠르지는 않지만, 숨겨나오는 디셉션이 워낙 독특해 연착륙할 전망이다.

손주영이 9회 1점 차 리드를 지키고 시즌 24세이브 째를 올렸다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com