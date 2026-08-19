'와 20안타 18득점' 삼성 이 선수 첫승 얼마나 간절했는지 감도 안 오네…강민호 역대 3위·구자욱 200홈런[대구 리뷰]

삼성 라이온즈 강민호, 구자욱, 전병우, 르윈 디아즈(왼쪽 위부터 시계방향)가 홈런 레이스를 펼치며 대승을 이끌었다. 사진제공=삼성 라이온즈

삼성 라이온즈 오스틴 보스가 데뷔 첫 승을 챙겼다. 사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] 삼성 라이온즈가 전날 뼈아픈 역전패를 설욕하고 1위 탈환에 박차를 가했다.

삼성은 19일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 SSG 랜더스와 경기에서 18대4 대승을 거뒀다. 2위 삼성은 시즌 성적 63승42패2무를 기록했고, 9위 SSG는 2연승을 마감하고 시즌 성적 44승63패4무를 기록했다.

SSG는 정준재(2루수)-최지훈(중견수)-박성한(유격수)-김재환(지명타자)-전의산(1루수)-한유섬(우익수)-조형우(포수)-김성욱(좌익수)-안상현(3루수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 타케다 쇼타.

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삼성은 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-전병우(3루수)-류지혁(3루수)-강민호(포수)-이재현(유격수)으로 맞섰다. 선발투수는 오스틴 보스.

아리엘 후라도의 단기 대체외국인투수인 보스는 KBO리그 데뷔 4경기 만에 드디어 첫 승(3패)을 신고했다. 5이닝 92구 5안타 1볼넷 12삼진 2실점 쾌투를 펼쳤다.

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6회부터는 양창섭(2이닝)-미야모리 사토시(1이닝)-임기영(1이닝 1실점)이 이어 던졌다.

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삼성 타선이 얼마나 보스의 첫 승에 진심이었는지 감도 안 온다. 20안타를 몰아치며 SSG 마운드를 초토화시켰다. SSG 선발 타케다를 2이닝 7안타 2볼넷 1삼진 6실점으로 무너뜨리면서 일찍이 승기를 잡았다.

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전병우는 5타수 3안타(1홈런) 7타점 맹타를 휘둘렀다. 개인 한 경기 최다 타점 신기록(종전 5타점)을 세웠다. 디아즈 역시 5타수 5안타(1홈런) 5타점을 올리며 개인 한 경기 최다 안타 기록을 세웠다. 최형우도 4타수 4안타 3타점을 기록했다.

7타점을 쓸어담은 삼성 라이온즈 전병우. 사진제공=삼성 라이온즈

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. SSG 선발투수 타케다가 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

강민호는 시즌 10호포를 쏘아 올려 KBO 역대 3번째로 17시즌 연속 10홈런을 달성했다. 역대 1위는 SSG 최정의 21시즌(2006~2026년)이고, 2위는 삼성 최형우의 19시즌(2008~2026년)이다.

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구자욱은 KBO 역대 37번째로 200홈런 고지를 밟았다.

삼성은 1회에만 4점을 뽑아 기선 제압에 성공했다. 1사 후 박승규의 안타와 구자욱의 볼넷, 최형우의 안타로 1사 만루 기회를 잡았다. 디아즈와 전병우가 연달아 2타점 적시 2루타를 쳐 4-0으로 앞서 나갔다.

2회말에는 최형우가 추가점을 뽑았다. 김지찬의 안타와 박승규의 볼넷으로 만든 2사 1, 2루 기회. 최형우가 좌월 2타점 적시 2루타를 때려 6-0으로 달아났다. 3회말에는 1사 1, 3루에서 김지찬이 2루수 땅볼로 타점을 올려 7-0이 됐다.

SSG는 4회초 잠시 반격에 나섰다. 선두타자 최지훈이 1루수 왼쪽 내야안타로 물꼬를 텄고, 박성한의 안타와 전의산의 볼넷을 엮어 1사 만루를 만들었다. 한유섬은 삼진에 그쳤지만, 2사 만루에서 조형우가 2타점 적시타를 때려 7-2로 좁혀졌다.

삼성은 4회말 4점을 더 뽑으면서 SSG의 추격 의지를 완전히 꺾었다. 전병우의 중월 3점 홈런과 강민호의 좌월 솔로포가 터져 11-2로 벌어졌다.

5회말에는 구자욱이 우월 홈런을 치고, 디아즈가 우월 투런포를 터트려 14-2까지 달아났다.

삼성은 6회말 이날 3번째 4득점 빅이닝을 만들었다. 최형우의 1타점 적시타와 디아즈의 1타점 적시 2루타, 전병우의 2타점 적시타를 묶어 18-2가 됐다.

삼성은 점수차가 크게 벌어지자 주전 선수들을 대거 교체해 체력 관리를 해줬고, SSG 역시 주전들을 대거 교체하면서 사실상 백기를 던졌다. SSG는 9회 이지영과 홍대인의 1타점 적시타로 2점을 더 쫓는 데 그쳤다.

환호하는 삼성 라이온즈 선수들. 사진제공=삼성 라이온즈

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com