김도영 또 홈런 쳤다! 이의리는 또 불껐다…KIA, 4연승 기세 미쳤다→한화 5연패 [대전 리뷰]

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 9회초 1사 2, 3루. KIA 김도영이 3점 홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김도영. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 5회 투구를 마치 KIA 선발 시라카와. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈가 연승 행진을 이어갔다

KIA는 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에서 6대3으로 승리했다.

KIA는 박재현(우익수)-박정우(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(지명타자)-오선우(좌익수)-이호연(2루수)-김태군(포수)-정현창(유격수)이 선발 출전했다. 김호령 김선빈 하주석 등 주전 선수가 선발 라인업에서 제외됐다. 이범호 KIA 감독은 "(김)호령이는 화이트 공에 약점이 있는 것 같아서 한 번 빼주려고 했다. (하)주석이와 (김)선빈이는 오늘 하루는 선발로 나가기가 어려울 것 같다. 대신, 후반 7~9회 쯤에 찬스가 걸리면 쓰려고 하고 있다"라며 "함평 타이거즈 모드로 한 경기를 해야할 것 같다"고 밝혔다.

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한화는 최인호(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수)이 선발로 나왔다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 시라카와. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

시라카와 케이쇼가 완벽한 피칭으로 승리를 이끌었다. 시라카와는 5회까지 노히트로 마운드를 지키는 등 한화 타선을 봉쇄했다. 6회말 1사에 심우준에게 맞은 안타가 첫 안타였다. 7회 1사까지 마운드를 지킨 시라카와는 2024년 8월16일 KT 위즈전 이후 733일 만에 퀄리티스타트를 기록했다.

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2회초 KIA가 선취점을 냈다. 선두타자 오선우가 2루타를 치고 나갔고, 1사 후 김태군의 볼넷과 정현창의 몸 맞는 공으로 만루 찬스를 만들었다. 이어 박재현의 우익수와 2루수 사이 뜬 타구를 한화 수비진에서 놓쳤다. 1루 주자는 2루에서 잡혔지만, 3루 주자 오선우가 홈을 밟았다.

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19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 3회초 KIA 카스트로가 한화 화이트를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 세리머니 펼치고고 있는 카스트로. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

3회초에는 1사 후 카스트로의 홈런으로 2-0을 만들었다.

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6회말까지 찬스조차 만들지 못했던 한화는 7회말 홈런 한 방으로 경기를 원점으로 돌렸다. 7회말 1사 후 문현빈이 안타를 치고 나갔다. KIA는 시라카와를 내렸고, 김범수를 올렸다. 김범수는 초구에 강백호를 3루수 뜬공으로 잡으면서 분위기는 KIA로 향하는 듯 했다. KIA는 다시 한 번 투수를 교체했다. 전상현이 등판했고, 노시환과 승부가 펼쳐졌다. 노시환의 완승으로 끝났다. 노시환은 1B1S에서 몸쪽 낮게 떨어진 포크볼을 그대로 걷어올려 좌측 담장을 넘겼다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

한화는 8회초부터 불펜을 가동했다. 장유호가 올라왔고, 선두타자 김도영을 볼넷으로 내보냈다. 다시 조동욱을 올렸지만 볼넷이 나왔다. 무사 1,2루. KIA는 대타 김선빈을 냈고, 희생번트로 1사 2,3루 득점 찬스를 만들었다.

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한화는 다시 박상원으로 투수를 교체했다. 한화가 웃었다. 김호령에게 1루수 땅볼을 이끌어내 김도영을 홈에서 잡아냈다. 이어 대타 하주석과의 승부. 풀카운트에서 8구째 직구가 하주석의 방망이가 돌았다. 포수 허인서가 공을 잡지 못했고, 하주석은 파울, 허인서는 스트라이크 낫아웃 포수 태그 아웃을 주장했다. 결국 비디오 판독 끝에 허인서의 의견이 받아들여졌다.

9회초 다시 KIA가 찬스를 잡았다. 김태군의 몸 맞는 공이 나왔다. 한화는 8회부터 마운드를 지킨 박상원을 내리고 황준서를 올렸다. KIA가 희생번트를 대려고 했지만, 볼넷이 나왔다, 다시 이민우로 교체했지만, 번트에서 강공으로 전환한 박재현이 안타를 만들어내면서 3-2로 균형을 깼다. 분위기는 KIA로 넘어갔다. 박정우의 희생번트로 1사 2,3루가 된 가운데 김도영이 타석에 섰다. 한화는 거르지 않고 정면승부를 택했다. 김도영은 2B에서 이민우의 투심을 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 이틀 연속 터진 김도영의 홈런. 김도영은 시즌 37호 홈런을 기록했다. 점수는 6-2까지 벌어졌다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 9회초 1사 2, 3루. KIA 김도영이 3점 홈런을 날렸다. 타격하는 김도영. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

한화는 정우주를 올렸고, 카스트로를 중견수 뜬공으로 잡은 뒤 김선빈에게 몸 맞는 공을 내줬다. 그러나 김호령을 3구 삼진 처리하면서 이닝을 끝냈다.

한화는 9회말 선두타자 김태연이 2루타를 치고 나간 뒤 이진영의 안타로 무사 1,3루 찬스를 잡았다. 결국 전날 1⅓이닝 세이브를 기록한 이의리가 호출됐다. 이의리는 문현빈에게 병살타를 이끌어냈다. 그사이 3루 주자가 홈으로 들어오면서 점수는 6-3. 강백호를 뜬공으로 막아내면서 결국 승리를 지켜냈다.

KIA는 시라카와가 6⅓이닝 1실점을 한 뒤 김범수(⅓이닝 무실점)-전상현(0이닝 1실점)-성영탁(1⅓이닝 무실점)-조상우(0이닝 1실점)-이의리(1이닝 무실점)가 차례로 올라와 승리를 지켰다.

한화는 화이트가 7이닝 2실점으로 호투를 펼쳤지만, 장유호(0이닝 무실점)-조동욱(⅓이닝 무실점)-박상원(⅔이닝 1실점)-황준서(0이닝 1실점)-이민우(⅓이닝 2실점)-정우주(⅔이닝 무실점)가 등판했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com