'우리가 알던 톨허스트가 돌아왔다' 7이닝 무실점 완벽투, 1-0 승리 지켜낸 LG 동료들의 끈끈함

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 톨허스트, 오스틴이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 LG 선발 톨허스트. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 5이닝 무실점 호투를 펼친LG 선발 톨허스트가 호수비를 펼친 유격수 오지환을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 이제야 마음 편하게 웃을 수 있었다.

7이닝 무실점 완벽투를 펼쳤지만 톨허스트는 경기 내내 좀처럼 웃지 않았다. 자신이 마운드에서 내려간 뒤에도 1-0의 살얼음판 리드는 계속됐다. 마지막 아웃카운트가 올라가는 순간까지 승리를 확신할 수 없었기 때문이다.

9회 마지막 아웃카운트가 올라간 뒤에야 톨허스트는 환하게 웃었다. 그리고 가장 먼저 자신을 기다리고 있던 동료들에게 고마운 마음을 전했다.

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19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 선발 톨허스트는 1회부터 전력을 다해 공을 던졌다. 후반기 들어 좀처럼 부진에서 벗어나지 못했던 투수가 맞나 싶을 정도로 완벽했다.

이날 경기 전까지 톨허스트는 후반기 4경기에서 23이닝 19실점, 평균자책점 7.43을 기록하며 흔들리고 있었다. 퀄리티스타트 역시 7월 28일 키움전 7이닝 3실점이 유일했다.

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지난해 대체 외국인 선수로 합류해 LG의 통합 우승에 큰 힘을 보탰던 '복덩이' 톨허스트의 입지도 조금씩 흔들릴 수밖에 없었던 상황. 반등이 절실했던 순간 톨허스트는 지난해 KBO리그 데뷔전 상대였던 KT를 다시 만났다.

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그리고 마치 그때의 기억을 떠올리게 하듯 완벽한 투구를 펼쳤다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 LG 선발 톨허스트. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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지난해 8월 12일 KT를 상대로 KBO리그 데뷔전을 치른 톨허스트는 7이닝 무실점 7탈삼진으로 강렬한 첫인상을 남겼다. 이후 빠르게 한국 야구에 적응한 톨허스트는 후반기 8경기에서 6승 2패 평균자책점 2.86을 기록했고 한국시리즈에서도 2경기 2승 평균자책점 2.08을 기록하며 LG의 통합 우승에 힘을 보탰다.

그 활약을 인정받아 2026시즌 LG와 재계약까지 맺었다. 하지만 올 시즌 후반기에는 전혀 다른 모습이었다.

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그랬던 톨허스트가 이날 완벽하게 달라졌다.

KT 타선을 상대로 7이닝 동안 실점 없이 틀어막았다. 1회 송찬의 적시타로 LG가 1-0 리드를 잡은 뒤 양 팀 모두 추가점을 뽑지 못하면서 경기는 한 치 앞도 내다볼 수 없는 투수전으로 흘러갔다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 톨허스트. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

7회 무사 1, 2루에서는 LG가 달아날 절호의 기회를 잡았다. 하지만 박해민의 중견수 뜬공 때 대주자 최원영이 타구 판단 미스로 2루에서 포스아웃되며 추가점 기회를 놓쳤다.

아쉬운 장면 직후 KT가 반격에 나섰다.

8회 1사 1루 동점 주자가 출루한 절체절명의 순간 LG 트윈스 새 식구 케네디가 마운드에 올랐다. 웰스의 대체 아시아쿼터 선수로 합류한 케네디는 흔들리지 않았다.

오윤석을 병살타로 유도하며 순식간에 이닝을 끝낸 케네디는 포효했다. 1-0이라는 타이트한 상황에서도 자신의 공을 믿고 위기를 지워낸 순간이었다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회 마운드에 오른 LG 케네디. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회초 1사 1루 KT 오윤석을 병살 처리한 LG 케네디가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

그리고 9회에는 마무리 손주영이 마운드에 올랐다.

KT 중심 타선을 상대로 마지막까지 리드를 지켜낸 손주영은 승리를 확정한 뒤 힘껏 포효했다. 그 순간 더그아웃에서 경기를 지켜보던 톨허스트의 얼굴에도 비로소 환한 미소가 번졌다.

7이닝 무실점 완벽투를 펼친 톨허스트는 가장 먼저 견고한 수비로 뒤를 지켜준 야수들에게 고마운 마음을 전했다. 이후 오스틴이 다가와 진심으로 축하했고, 승리 세리머니를 마친 마무리 손주영을 찾아가 다시 한번 감사의 마음을 표현했다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 톨허스트, 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

손주영 역시 따뜻한 손길로 톨허스트의 등을 두드리며 호투를 펼친 동료를 격려했다.

혼자 만든 승리가 아니었다.

7이닝 동안 마운드를 지킨 톨허스트, 위기의 8회를 병살로 정리한 케네디, 9회를 완벽하게 책임진 손주영, 그리고 경기 내내 집중력을 잃지 않았던 LG 동료들까지. 단 한 점의 리드를 지키기 위해 1회부터 9회까지 모두가 한마음으로 움직였다.

부진을 씻어낸 톨허스트의 7이닝 무실점 완벽투와 동료들의 끈끈한 수비와 집중력이 만들어낸 1-0 승리였다.

경기가 끝난 뒤 누구보다 환하게 웃었던 톨허스트의 미소에는 자신을 믿어준 동료들을 향한 고마움이 고스란히 담겨 있었다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 톨허스트, 오스틴이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/