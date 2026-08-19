"안 잡길 잘 했네" 이런 굴욕이 있나…김하성 부진 바라보는 SD의 안도, 단장 업적 '재평가'

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[스포츠조선 박상경 기자] 이런 굴욕이 또 있을까.

김하성(애틀랜타 브레이브스)의 부진이 거듭되면서 샌디에이고 파드리스의 이전 방출 결정마저 재평가 되고 있다. 샌디에이고 소식을 전하는 프라이어스온베이스(FOS)는 19일(한국시각) '최근 김하성의 부진은 AJ 프렐러 단장이 그를 방출한 게 옳았음을 다시금 상기시켜 준다'고 전했다.

김하성은 2021년 1월 1일 4+1년 최대 3900만달러 조건으로 샌디에이고와 계약했다. 입단 첫 해에는 117경기 타율 0.202(298타수 54안타) 8홈런 34타점, 출루율 0.270, 장타율 0.352로 기대치를 밑돌았다. 그러나 2년차인 2022시즌에는 150경기 타율 0.251(582타수 130안타) 11홈런 59타점, 출루율 0.325, 장타율 0.383을 기록했고, 이듬해엔 152경기 타율 0.260(626타수 140안타) 17홈런 60타점, 출루율 0.351, 장타율 0.398의 커리어 하이 성적을 기록했다. 2023시즌을 마친 뒤엔 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 차지했고, MVP 투표에서 표를 얻기로 했다.

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하지만 샌디에이고는 김하성이 2024시즌 121경기 타율 0.233(470타수 94안타) 11홈런 47타점, 출루율 0.330, 장타율 0.370으로 시즌을 마치자 퀄리파잉 오퍼를 제시하지 않았다. 결국 김하성은 FA시장에 나왔고, 탬파베이 레이스 유니폼을 입었다.

FOS는 '김하성은 샌디에이고 시절 두 시즌 연속 5 bWAR을 기록했다. 2024시즌 다소 부진했지만, 팀에서 평균 이상의 선수였다'며 '시즌 뒤 팬들은 팀이 그를 붙잡을 지 궁금해 했지만, 프렐러 단장은 그를 장기 계약으로 붙잡아 두려는 의지를 접었다. 결과적으로 이는 옳은 선택이었다'고 적었다.

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샌디에이고를 나온 뒤 김하성은 가시밭길을 걸었다. 2년 총액 2900만달러 계약을 맺은 탬파베이에서 24경기 타율 0.214(84타수 18안타) 2홈런 5타점에 그치면서 방출 수모를 겪었다. 클레임을 걸고 영입한 애틀랜타에서 24경기 타율 0.253(87타수 22안타) 3홈런 12타점으로 반등하는 데 성공했지만, 올 시즌을 앞두고 오른손 중지 힘줄 파열상을 한 뒤 복귀한 이후 31경기 타율 0.066(76타수 5안타)이라는 극도의 부진을 겪고 있다.

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FOS는 '현재 김하성은 정말 순화된 표현으로 악몽 같은 시즌을 보내고 있다'며 '김하성의 공격 지표는 최소 85타석을 소화한 역대 메이저리그 타자 중 최악 수준'이라고 지적했다. 이어 '올 시즌 기록한 5개의 안타 모두 단타였고, 삼진율은 30%를 넘어 커리어 최악 수준이다. 시즌 타율이 0.167을 넘지 못한 건 그가 슬럼프에 빠진 게 아니라 출루 자체에 실패하고 있음을 보여주는 부분'이라고 덧붙였다. 그러면서 '프렐러 단장은 매년 대형 트레이드를 성사시키면서 유망주를 내주는 바람에 팬들을 실망시키기도 한다. 하지만 가끔은 탁월한 선택을 하기도 한다. 김하성과 재계약하지 않은 건 훌륭한 결정 중 하나'라고 마무리 했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com