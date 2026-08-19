놀이공원 뺨치는 다저스타디움, 4인 가족 1경기 관람에 '57만원+α' 2년 연속 ML 1위

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 이 정도면 웬만한 놀이공원 뺨치는 수준이다.

LA 다저스의 홈구장인 유니클로필드 앳 다저스타디움이 메이저리그에서 경기 관람 비용이 가장 많이 드는 구장 순위 1위를 차지했다. 미국 매체 부키스닷컴은 18일(한국시각) 메이저리그 전체 30개 팀 홈 구장을 대상으로 4인가족이 방문했을 때 드는 추산비용을 계산, 순위를 공개했다.

이에 따르면, 다저스는 4인 가족이 1경기를 관람하는 데 최소 413.16달러(약 57만2800원)가 드는 것으로 조사됐다. 주차비로 35달러(약 4만8000원)를 계산하고 입장한 뒤 가장 저렴한 입장권 4장을 구매하는 데 312.44달러(약 43만3000원)가 든다. 경기장 입장 후 맥주 2잔과 음료수 2잔을 사는 데 총 34.76달러(약 4만8000원), 핫도그 4개를 사먹으면 31.96달러(약 4만4000원)를 추가로 내야 한다. 부키스닷컴은 '아이들을 위한 기념품 구입 비용은 별도'라고 지적했다.

Advertisement

AFP연합뉴스

1912년 개장한 보스턴 레드삭스의 홈구장 펜웨이파크는 372.90달러(약 51만6000원)를 써야 하는 것으로 나타나 2위에 올랐다. 애슬레틱스가 라스베이거스 이전에 앞서 임시 홈구장으로 쓰고 있는 새크라멘토의 수터헬스파크를 찾기 위해선 324.08달러(약 44만9000원)를 써야 하는 것으로 나타났다. 이에 대해 부키스닷컴은 '수터헬스파크는 수용인원 규모가 적어(1만3416명) 구단이 인위적으로 입장권 가격을 높게 책정했다'고 설명했다.

가장 주차비가 비싼 구장으로는 시카고 컵스의 홈구장 리글리필드와 시카고 화이트삭스 홈구장 레이트필드로 꼽혔다. 두 구장에 차를 가져가기 위해선 주차비로만 65달러(약 9만원)를 지불해야 한다. 뉴욕 메츠의 홈구장인 시티필드는 탄산음료 한 잔에 11.98달러(약 1만6000원)를 받아 리그 평균 두 배 수준으로 나타났다. 맥주 한 캔 값이 가장 비싼 구장은 워싱턴 내셔널스의 홈구장인 내셔널스파크(15.40달러, 약 2만1000원)가 꼽혔다.

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

4인 가족이 가장 싸게 메이저리그 경기를 관전할 수 있는 구장으로는 마이애미 말린스의 홈구장인 론디포파크가 꼽혔다. 론디포파크 주차비는 28.95달러(약 4만원)지만, 가장 저렴한 입장권 4장을 사는데 71.24달러(약 9만9000원) 밖에(?) 들지 않는다. 맥주 2잔, 음료수 2잔, 핫도그 4개까지 포함해도 총 비용이 159.14달러(약 22만원)로 메이저리그 평균(225.90달러, 약 31만3000원)보다 저렴한 것으로 나타났다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com