'핵타선 꿈꿨던 2용타' 허무하게 무너져… 히우라 허리 부상 말소→데이비슨 '삼진 머신' 돌파구가 안보인다

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 10회초 2사 2루. 구자욱의 큼지막한 타구를 잡아내며 어깨 부상을 당한 키움 히우라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 데이비슨이 타격을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

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[스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈가 야심차게 가동했던 '2용타' 체제가 최대 위기를 맞았다. 케스턴 히우라가 고질적인 허리 통증으로 1군 엔트리에서 말소된 가운데, 홀로 남은 맷 데이비슨마저 타격 침체에 빠지며 키움의 중심 타선 구상이 크게 흔들리고 있다.

키움 구단은 19일 부산 사직야구장에서 열린 롯데 자이언츠전을 앞두고 히우라를 1군 엔트리에서 말소했다. 지난 7월 말 허리 부상으로 열흘간 부상자명단(IL)에 올랐던 히우라는 8월 11일 1군에 복귀했으나, 허리 통증이 다시 악화되며 정상적인 훈련과 타격을 소화하지 못했다.

키움 관계자는 "히우라의 허리 통증 회복 속도가 더딘 상황이다. 이번 주에는 대타 기용조차 힘들 것으로 보여 엔트리에서 제외됐다"라며 "오는 20일 병원에서 정밀 검진을 받을 예정"이라고 밝혔다.

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올 시즌 5월 말 트렌턴 브룩스의 단기 대체 외국인 선수로 팀에 합류한 히우라는 45경기에서 타율 2할5푼4리(173타수 44안타), 7홈런, 27타점, OPS 0.757을 기록 중이다. 하지만 후반기 들어 잦은 부상과 함께 최근 10경기 타율이 2할1푼6리(37타수 8안타 10삼진)에 그치는 등 기대했던 폭발력을 보여주지 못한 채 다시 재활군으로 향하게 됐다.

키움은 마운드 소모를 감수하면서까지 외국인 타자 2명을 동시에 기용하는 파격적인 승부수를 던졌다. 데이비슨과 히우라를 중심 타선에 배치해 파괴력을 극대화하고, 토종 타자들에게 '동반 우산 효과'를 불어넣겠다는 구상이었다.

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그러나 히우라의 잦은 결장과 엔트리 이탈로 인해 '2용타 라인업'이 가동된 기간은 극히 짧았다. 결국 타선의 무게감은 다시 외인 타자 한 명에게 쏠리게 됐고, 상대 배터리의 집중 견제를 분산시키려던 계산도 무산됐다.

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1일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회 역전 찬스에서 범타로 물러난 키움 히우라. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.01/

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 데이비슨이 타격 훈련을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

더 큰 문제는 중심을 잡아줘야 할 4번 타자 데이비슨마저 심각한 타격 슬럼프를 겪고 있는 것. 최근 11경기에서 41타수 7안타 3홈런 6타점 3볼넷 20삼진 (타율 1할7푼)을 기록하며 아쉬움을 사고 있다.

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데이비슨은 올 시즌 14홈런을 터뜨리며 팀 내 최다 홈런을 기록 중이지만, 최근 들어 배트 스피드가 무뎌지고 헛스윙 삼진 비율이 치솟았다. 최근 10경기에서 당한 삼진만 18개에 달한다. 19일 사직 롯데전에서도 3번 지명타자로 선발 출전했으나 4타수 1안타에 그치는 동안 삼진 3개를 헌납하며 고개를 숙였다.

후반기 대반격을 통해 '탈꼴찌'를 조준했던 키움에게 외인 타선 붕괴는 뼈아픈 악재다. '2용타'가 본격 가동된 후 타선이 힘을 받으면서 지난 해의 '악몽'이 '희망'으로 바뀌었지만 결국 히우라의 부상과 데이비슨의 부진이 겹치며 다시 지난해의 그림자가 드리워져가고 있다. 서건창과 추재현, 김건희 등 국내 타자들이 분전하고 있지만, 승부처를 매듭지을 확실한 '외인 한 방'이 실종된 키움이 이 위기를 어떻게 돌파할까. 이제 이 팀에 남은 경기는 32경기 뿐이다.

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1일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회 역전 찬스에서 범타로 물러난 키움 히우라. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.01/

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 5회초 1사 만루 데이비슨이 2타점 2루타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

고재완 기자 star77@sportschosun.com