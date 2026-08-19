'이럴수가' 전반기 물타선 간신히 넘어왔더니 후반기 불펜이 폭탄 던지네…키움 구원진 왜 무너졌나

7일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 키움의 경기. 투구하고 있는 키움 원종현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.07/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 유토가 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

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[스포츠조선 고재완 기자] 전반기에는 지독한 빈타가 발목을 잡더니, 후반기에는 믿었던 불펜진이 연일 연쇄 폭발하고 있다. 키움 히어로즈가 사직 3연전 중 2경기에서 선발 투수들의 퀄리티스타트(QS) 호투에도 불구하고 충격적인 불펜 방화로 뼈아픈 연패를 당했다.

키움은 지난 18일과 19일 부산 사직야구장에서 열린 롯데와의 원정 2연전에서 불펜진이 연이틀 무너지며 충격적인 역전패를 헌납했다. 특히 18일 경기 7회말에 터진 '한 이닝 13실점'의 대참사는 KBO리그 역대 한 이닝 최다 실점 공동 2위라는 씻을 수 없는 불명예 기록으로 남았다.

18일 경기는 키움 불펜의 총체적 난국을 여실히 드러낸 경기였다. 선발 전준표가 6이닝 3안타 4볼넷 4탈삼진 무실점의 눈부신 데뷔 첫 퀄리티스타트를 기록하고 마운드를 내려갈 때만 해도 분위기는 최상이었다. 하지만 7회말, 마운드가 순식간에 붕괴했다. 하지만 7회말 18명의 타자를 상대해 11안타(1홈런), 3볼넷, 1실책을 했다. 불펜 5명이 도미노로 붕괴했다. 박정훈과 배동현, 원종현은 아웃 카운트 하나 잡지 못하고 3실점, 4실점, 3실점했다. 여기에 박지성이 ⅔이닝 2실점, 김선기가 ⅓이닝 1실점했다.

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불펜의 악몽은 다음 날에도 반복됐다. 19일 경기에서는 에이스 라울 알칸타라가 7이닝 7안타 3실점, 퀄리티스타트 플러스(QS+) 역투로 마운드를 든든하게 지켜냈다. 게다가 8회초에는 타선이 2점을 더해 4-3 역전에 성공하며 승리의 여신이 키움에 오랜만에 미소를 짓는 듯 했다. 하지만 8회말 등판한 가나쿠보 유토가 34개의 공을 던지며 1이닝을 무실점(2볼넷)으로 간신히 막아냈다. 하지만 2사만루의 위기를 맞으며 팬들을 가슴 졸이게 했다. 그리고 9회말 마운드에 오른 베테랑 원종현이 ⅔이닝 동안 1홈런 포함 3안타 1볼넷 2실점으로 무너지며 또다시 고개를 떨궜다.

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 키움 선발투수로 등판한 배동현. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회말 키움 박정훈이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

선발진이 이틀 연속 6이닝 이상을 책임지며 승리 요건을 갖췄음에도, 뒷문이 완전히 열려버린 탓에 승리를 헌납하는 허탈한 장면이 연출됐다. 후반기 들어 키움 타선은 타율 3할을 넘나들며 전반기의 빈타를 털어내고 확실한 반등에 성공했다. 하지만 그 반작용으로 불펜진이 심각한 붕괴 현상을 겪고 있다. 후반기 키움 불펜은 24경기 101회 등판해 95⅓이닝 7승 7패 8홀드 6세이브 평균자책점 6.33을 기록중이다. 안타 114개, 홈런 17개, 4사구 63개(50볼넷 13사구)를 허용하며 77실점(67자책)을 내줬다.

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선발과 불펜을 오가며 과부하가 걸린 투수들이 늘어났고, 유토와 원종현이 흔들려 확실한 승리조 공식이 사라지면서 경기 후반 리드를 지켜낼 수 있는 '믿을 맨'이 전무한 실정이다. 후반기 팀 사사구(112볼넷 20사구)와 실점(153점) 모두 리그 최하위권에 머무는 근본적인 원인이 바로 여기에 있다.

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알칸타라와 안우진, 그리고 전준표까지 가세하며 후반기 키움 선발진은 어느 팀과 맞붙어도 밀리지 않는 탄탄함을 갖춰가고 있다. 타선 역시 끈질긴 추격과 두 자릿수 득점을 뽑아내는 집중력을 되찾았다.

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하지만 야구는 결국 9회말 마지막 아웃카운트까지 리드를 지켜내야 이기는 스포츠다. 6이닝 무실점을 던져도 한 이닝에 13점을 내주는 불펜이라면 그 어떤 선발도, 그 어떤 타선도 승리를 장담할 수 없다.

28일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 투구하고 있는 키움 박지성. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 키움 김선기가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

고재완 기자 star77@sportschosun.com