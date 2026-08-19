김도영-문동주-안현민, 여기에 허인서-문정빈까지...2003년생들 황금세대 맞지요?

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회초 한화 이상규 상대 시즌 36호 솔로홈런을 날린 KIA 김도영. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[스포츠조선 김용 기자] "신인드래프트 전부터 황금세대가 될 수도 있다는 얘기는 있었는데요…."

LG 트윈스 문정빈은 2022 KBO 신인드래프트를 통해 프로 생활을 시작했다. 하지만 처음부터 주목받지 못했다.

문정빈은 2차 8라운드 전체 77순위로 LG 지명을 받았다. 그 뒤 10라운드까지, 23명의 선수만이 프로 타이틀을 달 수 있었다. 하마터면 지명을 받지 못할 뻔한 선수였다는 의미다.

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하지만 행복은 지명순이 아니라는 걸 문정빈이 올해 증명하고 있다. LG의 차세대 간판 타자로 무럭무럭 성장중이다. 문보경이 부진한 틈을 타, 최근에는 새로운 4번타자가 됐다. 올해 출전 경기 수는 고작 55경기인데, 벌써 14홈런 44타점을 기록하고 있다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 문정빈이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

문정빈은 신인드래프트 당시를 돌이키며 "고등학생 때 야구를 잘하는 친구들이 너무 많았다. 드래프트 전부터 황금세대가 될 수 있다 이런 얘기들이 있었다"며 "친구들이 프로에서도 너무 잘하고 있다. 나도 그 황금 세대에 끼고 싶은 욕심이 조금 있다"고 당차게 말했다.

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그렇다면 문정빈이 말하는 2003년생 선수들이 정말 황금 세대라고 불리울 수 있는 선수들일까.

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당시만 해도 1차지명이 있을 때였다. 그 때 뽑힌 선수들 중 각 팀 간판이 된 선수들이 많다. 가장 대표적인 선수가 KIA 타이거즈 김도영. 설명이 필요없는 리그 최고의 스타가 됐다. 여기에 김도영이 떠오르기 전, 신인왕을 차지하고 대한민국 마운드를 이끌어갈 파이어볼러로 한화 이글스 문동주가 먼저 기세를 올렸다.

2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KT의 경기. 1회 무실점 투구를 펼친 한화 문동주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.02/

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이 두 사람만으로도 존재감이 대단한데 삼성 라이온즈의 주전 유격수 이재현, KT 위즈 마무리 박영현도 당시 1차지명 선수들이다. 두 사람 모두 김도영과 함께 아이치-나고야 아시안게임 국가대표다.

2차 드래프트에서도 원석들이 많았다. 지난해 갑자기 튀어나와 센세이션을 일으키며 신인상, 골든글러브를 수상한 KT 위즈 안현민은 4라운드 지명 선수였다. 안현민은 마산고 출신인데, 연고지 NC 다이노스는 당시 1차지명에서 마산용마고 포수 박성제를 뽑았었다. 안현민은 3라운드에 LG 지명을 받은 이주헌보다도 호명이 늦었지만, 리그 최고 강타자로 거듭났다.

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18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회초 KT 안현민이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

올해 신데렐라는 한화 이글스 허인서다. 김경문 감독의 전폭적 지원 속 한화 새 주전으로 도약한 허인서는 당시에도 포수 최대어로 인정받고 2라운드 1순위로 한화의 부름을 받았었다. 19일까지 타율 2할9푼 16홈런 57타점으로 신인상 수상 가능성을 점점 높이고 있다.

이 외에 올해 부진하지만 지난해까지 활약으로 스타 플레이어 대접을 받은 선수들도 있다. 삼성 라이온즈 김영웅(1라운드), 롯데 자이언츠 윤동희(3라운드)가 그 주인공들이다.

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 한화 허인서가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

KIA 타이거즈는 최지민(1라운드) 윤도현(2라운드) 황동하(7라운드)를 모두 같은 해에 지명해 쏠쏠하게 활용하고 있다. LG도 위에서 언급한 문정빈과 함께 이주헌(3라운드) 최원영(6라운드)를 이 때 뽑아 똘똘한 1군 자원으로 성장시켰다.

그동안 한국 야구에서는 황금세대라고 인정받은 동기들이 있었다. 가장 대표적인 게 박찬호, 고 조성민, 임선동, 박재홍, 정민철, 염종석의 92학번들이 있었고, 그 다음 유명했던 세대가 추신수, 이대호, 김태균, 오승환, 정근우 등의 1982년생 선수들이 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com