"아기 기린이 뛰어가는 줄…" 휘청휘청 롱다리 새 외인 '투혼의 질주', 강렬했던 데뷔전 비하인드

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회초 1사 1루 KT 오윤석을 병살 처리한 LG 케네디. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스의 신규 아시아쿼터 외국인 좌완 투수 존 케네디가 강렬하고 인상적인 KBO 리그 데뷔전을 치렀다.

선발 톨허스트의 7이닝 무실점 완벽투와 케네디의 살짝 어색했지만 완벽했던 병살타 유도가 더해지며 LG는 19일 잠실 KT전에서 1대0 신승을 거뒀다.

1-0, 8회 1사 1루 위기…2m3 '빅가이'의 강렬한 데뷔전

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이날 경기 1-0으로 아슬아슬하게 앞선 8회초 1사 1루 위기 상황. LG 마운드에는 구원 투수로 존 케네디가 올라왔다. 2m가 넘는 거구의 신장과 좌완 사이드암이라는 독특한 희귀성을 지닌 케네디의 KBO 리그 데뷔 순간이었다.

케네디는 KT 오른손 대타 오윤석을 상대로 바깥쪽 142km 직구를 던져 1루수 땅볼을 유도했다. 1루수-유격수로 이어지는 과정에서 2m가 넘는 롱다리로 마운드에서 1루 베이스로 맹렬히 달려간 케네디는 어정쩡하지만 끝까지 포구에 성공하며 '1루수-유격수-투수'로 이어지는 더블플레이를 완성했다. 케네디는 데뷔 첫 등판에서 단 공 4개만에 소중한 홀드를 챙겼다.

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비록 공을 받는 모습이 다소 부자연스러웠고 긴장한 듯 격한 감정 표현이 흘러나왔지만, 위기의 순간 팀의 1점 차 리드를 지켜낸 완벽한 임무 완수였다.

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19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 톨허스트가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

톨허스트 "아기 기린이 뛰어가듯…빅가이 커버 흥미로웠다"

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7이닝 97구 2안타 1볼넷 5탈삼진 무실점 완벽투로 시즌 11번째 선발승을 거둔 선발 톨허스트는 경기 후 케네디의 1루 커버 장면을 TV로 지켜본 후기를 전하며 웃음을 자아냈다.

등판을 마치고 치료실에서 리커버리를 하던 중 더블플레이 장면을 봤다는 톨허스트는 "치료가 끝나고 나와 케네디와 짧게 이야기를 나눴다"며 "조금 웃으면서 '자기가 커버 들어갈 때 아기 기린이 뛰어가는 것 같이 뛰어갔다'고 말해줬다"고 전했다. 이어 톨허스트는 "내가 함께 뛰어본 선수 중 가장 큰 '빅가이'가 1루 커버를 들어가는 장면 자체가 매우 흥미로웠다. 주자가 지나가면서 발이 밟히지는 않았는지도 물어봤다"며 "케네디가 첫 등판에서 그렇게 좋은 결과로 마무리해서 내 일처럼 기쁘다"고 동료를 격려했다.

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19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회초 1사 1루 KT 오윤석을 병살 처리한 LG 케네디가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

케네디 "긴장된 상황, 즐겼다…다리가 길어 보인 착시"

데뷔전을 무사히 마친 케네디 역시 소감을 밝혔다. 케네디는 "생각보다 그렇게 긴장감 넘치는 상황에 올라가게 될 줄은 예상하지 못했다"면서도 "오히려 첫 등판부터 그런 타이트한 상황에서 던지게 돼서 앞으로는 마음 편하게 던질 수 있을 것 같다. 그 상황을 즐기면서 던졌다"고 담담히 회상했다.

1루 포구 장면에 대해서는 스스로도 어정쩡했음을 인정하면서도, 긴장감 속에서 나온 투혼이었음을 밝혔다. 그는 "실제 주력도 빠른 편이고 수비도 나쁘지 않다. 다리가 워낙 길다 보니 뛰어갈 때 휘청거리거나 우왕좌왕하는 것처럼 보일 수 있다"고 설명해 좌중에 웃음을 던졌다. 유쾌하고 에너지 넘치는 '빅가이'의 합류. 여름 들어 살짝 침체됐던 LG 팀 분위기도 빠르게 업사이클로 전환될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com