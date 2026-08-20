투타 에이스+신 해결사까지 결합→LG 반응의 신호탄인가

18일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 송찬의가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.18/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]여름 들어 부진을 겪으며 흔들리던 LG 트윈스가 '에이스' 앤더스 톨허스트의 독기 품은 완벽투와 송찬의의 이틀 연속 결승타, 주포 문보경의 공수 부활, 그리고 새로 합류한 존 케네디의 인상적인 데뷔전을 앞세워 신승을 거뒀다.

LG는 19일 서울 잠실야구장에서 열린 KT 위즈전에서 톨허스트의 7이닝 무실점 호투와 1회 터진 송찬의의 결승타에 힘입어 1대0으로 승리했다. 이로써 LG는 이틀 연속 KT를 꺾고 주중 3연전 위닝시리즈를 일찌감치 확보함과 동시에, 지난 7월 1~2일 고척 키움전 이후 무려 29경기 만에 소중한 2연승을 달성했다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 톨허스트, 오스틴이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

7이닝 97구 2안타 무실점…톨허스트, 5경기 만의 완벽 피칭으로 시즌 11승

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선발 톨허스트의 투구가 단연 빛난 경기였다. 톨허스트는 7이닝 동안 97개의 공을 던지며 단 2피안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 KT 타선을 완벽히 봉쇄, 시즌 11승(9패)째를 수확했다. 지난 7월 7일 삼성전(5이닝 무실점) 이후 5경기 만에 나온 무실점 피칭이자, KBO 리그 데뷔 후 손에 꼽힐 명품 투구였다.

이날 톨허스트는 최고 153km에 달하는 강력한 직구를 바탕으로 칼날 커터, 예리한 포크볼, 낙차 큰 커브까지 구석구석 제구하며 KT 타자들의 방망이를 헛돌게 했다. 여름철 피안타와 실점이 늘며 팀의 고민거리로 떠올랐던 부진을 말끔히 씻어낸 에이스의 완벽한 부활이었다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 LG 선발 톨허스트가 3루수 문보경을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

송찬의 이틀 연속 결승타, '3경기 만의 복귀' 문보경, 멀티히트+호수비 부활

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타선에서는 송찬의의 이틀 연속 결승타가 빛났다. 3경기 만에 6번 3루수로 선발 복귀한 문보경은 4회 중전 안타에 이어 6회 우중간을 가르는 2루타로 멀티히트를 완성했다. 특히 6회 2루타는 7월 29일 키움전 홈런 이후 기록한 8월 첫 장타였다.

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공격 뿐만 아니라 수비에서도 빛났다. 문보경은 1-0으로 앞선 7회초 2사 후 허경민의 안타성 강습 타구를 빠르고 날카로운 동작으로 처리하며 톨허스트의 7이닝 무실점 투구를 멋지게 완성시켰다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

2m3 '아쿼' 케네디의 강렬한 데뷔전…우강훈·손주영 '지키는 야구' 완성

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불펜 핵심 김진성이 우측 어깨 미세손상(3~4주 재활)으로 이탈하며 비상이 걸렸지만, 신규 외국인 선수 존 케네디의 성공적인 데뷔로 우려를 지웠다.

1-0으로 아슬아슬하게 앞선 8회초 1사 1루 위기 상황에서 등판한 케네디는 대타 오윤석을 상대로 바깥쪽 142km 직구를 던져 1루수-유격수-투수로 이어지는 깔끔한 병살타를 유도해 이닝을 끝냈다. 2m가 넘는 장신임에도 신속한 1루 커버를 보여줬으며, 특유의 디셉션(투구 은폐 동작)이 뛰어나 향후 필승조 운용에 큰 힘이 될 것으로 보인다.

이후 9회 마운드에 오른 마무리 손주영이 1점 차 리드를 지켜내며 시즌 24세이브째를 올렸다. 우강훈, 케네디, 손주영으로 이어진 LG 승리조는 단단한 마운드로 1점 차 승리를 지켜냈다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

염경엽 감독 "오랜만에 '지키는 야구'로 승리…팬들 응원 덕분"

경기 후 LG 염경엽 감독은 "1회 송찬의의 선제 타점으로 경기 초반 분위기를 가져올 수 있었다. 이후 추가 타점이 터지지 않아 어려운 흐름이었지만, 오랜만에 톨허스트가 퀄리티스타트 플러스(QS+) 피칭으로 선발로서 완벽한 역할을 해주었다"고 말했다. 이어 "터프한 상황에서 승리조인 우강훈, 케네디, 손주영이 완벽하게 막아주며 오랜만에 '지키는 야구'로 승리할 수 있었다"며 "오늘도 평일임에도 많은 팬분들(1만 5,052명)이 찾아오셔서 응원해 주신 덕분에 선수들이 집중력을 발휘해 승리를 만들었다"고 감사 인사를 전했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com