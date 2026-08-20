와 LG 오스틴과 5개 차라니…홈런왕 굳히기? 김도영이 답했다, "가능성 있다고 생각해요"

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 9회초 1사 2, 3루. KIA 김도영이 3점 홈런을 날렸다. 포효하는 김도영. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 9회초 1사 2, 3루. KIA 김도영이 3점 홈런을 날렸다. 환호하는 김도영. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] "제가 하기에 달린 것 같아요."

김도영(23·KIA 타이거즈)은 지난 18일과 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 경기에서 연이틀 홈런을 때려냈다.

18일에는 3-2로 앞선 7회초 2사 주자없는 상황에서 솔로 홈런을 날렸다. 7회말 한화의 득점이 나왔던 만큼, 김도영의 홈런은 결정적인 한 방이었다. KIA는 4대3으로 승리했다. 경기를 마친 뒤 김도영은 솔로홈런임을 아쉬워했다.

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19일 김도영은 아쉬움을 털어냈다. 이번에도 필요한 순간 김도영의 방망이가 터졌다. 2-2에서 3-2로 앞서 나가기 시작한 9회초 1사 2,3루. 김도영의 타석이 돌아왔다.

한화는 정확성 있는 타격을 하는 후속 해럴드 카스트로와 승부를 펼치기 보다는 김도영을 택했다. 이민우가 김도영을 상대로 5타수 무안타로 강한 부분도 고려했다. 2B에서 한화 투수 이민우의 투심이 몸쪽으로 들어왔고, 김도영은 그대로 잡아당겼다. 곧게 뻗은 타구는 그대로 좌측 담장을 넘어갔다.

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김도영의 37호 홈런. 홈런 2위 오스틴 딘(LG·32개)과의 홈런 차를 5개로 벌리며 선두 자리를 지켰다.

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김도영의 개인 커리어하이는 2024년 38홈런. 한 개만 남았다. 또한 3개를 더 친다면 1999년 트레이시 샌더스가 가지고 있는 타이거즈 역대 최다 홈런인 40개와도 타이를 이룰 수 있게 된다.

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경기를 마친 뒤 김도영은 "(주자있을 때 치겠다고 한) 내가 뱉은 말을 지킨 것 같아서 기분이 좋다. 앞으로도 최대한 중요한 상황에서 칠 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 9회초 1사 2, 3루. KIA 김도영이 3점 홈런을 날렸다. 포효하는 김도영. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

자신을 거르지 않고 승부를 펼친 부분에 대해서는 "더 잘치고 있는 카스트로가 있다. 무조건 나에게 승부를 할 것이라고 생각했다. 그 와중에 내가 상대 투수가 나를 상대로 정말 좋은 성적을 기록한 것도 알고 있었다. 그래서 나와 승부를 펼칠 거라고 예상했다. 최대한 자신있게 가볍게 실투를 놓치지 않으려고 생각했다"고 이야기했다.

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김도영은 이어 "타격감과는 상관없는 것 같다. 중요한 상황에 나오는 것은 타격감과 상관없이 타석에서 내가 할 수 있는 것만 오로지 생각했다. 그 순간 나오는 아드레날린으로 친 것 같다"고 미소를 지었다.

어느덧 홈런 2위와 5개 차. 김도영은 '홈런왕' 이야기에 "가능성이 없지 않을 것 같다. 어느정도 차이도 난다. 오스틴 선수가 어떻게 하느냐에 따라서 다르겠지만, 나에게 달렸다. 홈런왕을 의식 하는 지 안 하는 지 싸움인데 나는 의식하지 않고 있다. 그래서 더 가능성이 있다고 생각한다"고 이야기했다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com