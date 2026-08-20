"목표는 LG 트윈스 우승" 2m 장신 좌완 사이드암 케네디, 1점 차 위기 막아낸 강렬한 데뷔전

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회초 1사 1루 KT 오윤석을 병살 처리한 LG 케네디가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 1점 차 살얼음판 승부에서도 흔들리지 않았다. 위기의 순간 마운드에 오른 2m가 넘는 장신 좌완 사이드암 케네디가 과감한 정면 승부로 데뷔전부터 강렬한 인상을 남겼다.

1점 차 승리를 지켜낸 새 식구 케네디의 목표는 분명했다. 수훈 선수 인터뷰에서 케네디는 당당하게 'LG 트윈스 우승'을 목표로 꼽으며 당찬 포부를 밝혔다.

19일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KT 위즈의 경기. 후반기 4경기에서 23이닝 19실점 평균자책점 7.43으로 부진했던 톨허스트가 이날은 완전히 달라진 모습을 보여줬다. 7회까지 KT 타선을 무실점으로 틀어막으며 1-0 리드를 지킨 뒤 마운드를 불펜에 넘겼다.

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LG는 1-0으로 앞선 8회 위기를 맞았다. 8회 마운드에 오른 우강훈이 1사 후 장진혁에게 볼넷을 허용하자 염경엽 감독은 곧바로 투수 교체를 단행했다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회 마운드에 오른 LG 케네디. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

불펜에서 몸을 풀며 자신의 차례를 기다리던 케네디가 잠실구장 마운드에 모습을 드러냈다.

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부상으로 이탈한 아시아쿼터 웰스의 대체 선수로 LG에 합류한 케네디는 호주 국가대표 출신이다. 2m가 넘는 큰 키에 좌완 사이드암이라는 보기 드문 유형의 투수다.

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염경엽 감독은 케네디에 대해 "불펜에서 던지는 걸 봤다. 제구도 괜찮고 디셉션이 좋다. 우타자를 상대로 던지는 체인지업도 있다. 좌우 타자를 가리지 않을 것 같다"며 "써보면서 판단을 해야 하지만, 지금 상황에서는 우리 팀에 큰 힘이 될 것 같다"고 기대감을 드러냈다.

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그리고 케네디는 감독의 기대에 첫 등판부터 답했다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

1-0, 8회 1사 1루. 동점 주자가 나가 있는 가장 부담스러운 상황에서 마운드에 오른 케네디는 주저하지 않고 KT 오윤석과 정면 승부를 택했다.

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초구 144km 직구를 과감하게 던져 파울을 이끌어냈다. 이후 체인지업을 연달아 구사하며 1볼 2스트라이크의 유리한 카운트를 선점한 케네디는 마지막 승부구로 142km 직구를 선택했다.

결과는 내야 땅볼. 1루수 오스틴이 타구를 잡아 유격수 오지환에게 연결했고, 오지환은 다시 투수 케네디에게 송구했다. 1루까지 이어지는 깔끔한 3-6-1 병살 플레이가 완성되며 순식간에 위기가 사라졌다.

케네디는 오스틴과 함께 힘껏 포효했다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회초 1사 1루 KT 오윤석을 병살 처리한 LG 케네디. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회초 1사 1루 KT 오윤석을 병살 처리한 LG 케네디가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

1점 차 리드, 동점 주자가 나간 8회 1사 1루. 데뷔전을 치르기에는 결코 편한 상황이 아니었지만 케네디는 자신의 공을 믿었다. 공격적인 투구로 위기를 정면 돌파하며 LG 팬들에게 강렬한 첫인상을 남겼다.

경기 후 수훈 선수로 선정된 케네디는 LG 팬들의 마음을 다시 한번 뜨겁게 만들었다.

단상에 오른 케네디는 "살짝 긴장하기도 했지만 즐기려고 했다. 공격적으로 피칭하는 것이 장점이다. 많은 이닝을 소화하기 위해 효율적인 피칭을 하려고 노력한다"며 자신감을 드러냈다.

이어 "한 번도 경험하지 못한 특별한 순간이었다. LG 트윈스 팬들의 열정적인 응원에 놀랐다"며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

그리고 마지막으로 LG 팬들에게 가장 듣고 싶은 말을 남겼다.

"목표는 우승이다" 짧지만 강렬했던 데뷔전. 1점 차 승부에서 과감한 정면 승부로 자신의 존재감을 각인시킨 케네디가 LG의 새로운 승리 공식으로 자리 잡을 수 있을지 기대를 모은다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 케네디가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회 마운드에 오른 LG 케네디에게 김광삼 코치가 볼을 건네고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 8회초 1사 1루 KT 오윤석을 병살 처리한 LG 케네디가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/