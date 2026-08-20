'단독 승부수 포기' KIA 결단 옳았다…'ERA 1.65' 이 선수 재평가 시급하다

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5이닝 1실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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[스포츠조선 김민경 기자] "열심히 하고 있지만, 지금 내 점수를 매기자면 부족한 게 아직 많아 100점에는 한참 못 미친다."

KIA 타이거즈 아시아쿼터 일본인 투수 시라카와 케이쇼는 전반기까지만 해도 답답한 시간을 보내고 있었다. 구위는 괜찮은데 볼이 많아 이닝을 길게 끌고 가기가 어려웠다. 와르르 무너진 경기가 많진 않았지만, 5이닝을 3실점 이내로 막기도 버거웠던 게 사실이다.

후반기 초반에도 불안한 투구를 이어 가던 시카라와는 최근 3경기에서 확실히 반등한 투구 내용을 보여줬다. 1승, 16⅓이닝, 평균자책점 1.65를 기록했다. 같은 기간 KIA 1선발 아담 올러(1.38) 다음으로 안정적인 투구를 펼쳤다.

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다만 승운이 따르지 않았다. 시라카와는 지난 13일 광주 삼성 라이온즈전에서 5이닝 1실점 호투를 펼쳤으나 불펜이 무너지는 바람에 승리투수 요건이 날아갔다.

시라카와는 19일 대전 한화 이글스전에서도 6⅓이닝 2안타 2볼넷 3삼진 1실점을 기록, 6대3 승리와 4연승의 발판을 마련했다. 불펜이 또 승리투수 요건을 날렸지만, 시라카와는 올 시즌 첫 퀄리티스타트를 기록하며 또 한번 다음을 기대하게 했다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 5회 투구를 마치 KIA 선발 시라카와. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 시라카와. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

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KIA가 시라카와를 영입한 것은 큰 결단이었다. KIA는 올 시즌 유일하게 아시아쿼터로 야수를 뽑은 팀이었다. 두산 베어스로 FA 이적한 유격수 박찬호의 공백을 채우기 위해 호주 국가대표 유격수 제리드 데일을 데려왔다.

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그러나 데일이 공수에서 기대 이하의 성적을 냈고, 마침 이의리와 김태형 등 선발투수들의 부진이 이어지고 있었다. 선발 마운드 보강이 더 시급하다는 판단 아래 단 한 장만 허락되는 아시아쿼터 교체 카드를 리그에서 가장 먼저 사용했다.

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시라카와는 순위 싸움이 가장 치열해진 지금 최고의 퍼포먼스를 보여주며 KIA를 웃게 하고 있다. 5선발 황동하가 최근 크게 흔들리고 있고, 급히 마무리를 맡게 된 이의리가 선발로 다시 돌아오기 어려워진 상황에서 시라카와의 반등은 분명 반가운 일이다.

시라카와는 KIA와 계약하면서 "정말 KBO리그에서 다시 한번 재도전하고 싶다"고 간절하게 이야기했다. 2024년 SSG 랜더스와 두산 베어스에서 단기 대체외국인선수로 유의미한 성적을 냈지만, 팔꿈치 수술을 받고 시즌을 마감한 아쉬움을 계속 안고 있었다. 시라카와는 다시 도전한 한국 무대에서 2년 전의 아쉬움을 달랠 발판을 마련했다.

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29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 5이닝 1실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com