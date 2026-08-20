'KKKKKKKKKKKK' 삼성 이래서 뽑았구나, '마구' 위력 동료도 놀랐다…"폭이 엄청 크더라"

삼성 라이온즈 오스틴 보스. 대구=김민경 기자

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 김민경 기자] "유격수 쪽으로 가니까 엄청 폭이 크더라고요."

삼성 라이온즈 단기 대체외국인투수 오스틴 보스가 주무기 스위퍼의 위력을 드디어 제대로 보여줬다. SSG 랜더스 타자들은 보스의 스위퍼에 당황한 눈치였다. 보스는 KBO리그 데뷔 4경기 만에 첫 승을 신고하며 3전 전패에 그친 지난날의 아쉬움을 달랬다.

보스는 19일 대구 SSG전에 선발 등판해 5이닝 5안타 1볼넷 12삼진 2실점 쾌투를 펼쳤다. 삼성 타자들은 보스가 첫 승을 따내지 못하면 안 될 정도로 엄청난 득점 지원을 해줬다. 무려 20안타를 몰아쳐 18점을 뽑았다. 2위 삼성은 18대4 대승을 거둬 1위 KT 위즈와 경기차를 없앴다.

Advertisement

보스는 스위퍼(29개)와 커터(22개) 직구(17개) 커브(13개) 투심패스트볼(6개) 체인지업(5개) 등 6개 구종을 섞어 SSG 타선을 제압했다. 직구 최고 구속은 149㎞까지 나왔다. 92구 가운데 스트라이크가 61개에 이를 정도로 공격적인 피칭이 주효했다.

첫 승을 합작한 포수 강민호는 "보스와 오늘(19일) 경기 전에 이야기를 나누면서 직구로 압박을 주자고 했다. 그래야 보스의 강점인 변화구가 더 잘 통할 것이라 생각했다"며 "보스가 지난 경기 동안 승리가 없어 마음고생을 했을 텐데, 첫 승을 하는 모습을 보니 기쁘다. 팀을 위해 헌신하는 모습이 보기 좋다"고 했다.

Advertisement

박진만 삼성 감독은 보스가 부진할 때 "제일 장점인 스위퍼가 안 먹히더라. 볼을 스위퍼로 넣었다 뺐다 할 수 있는 능력이 있는데, 많이 빠졌다"고 진단했다.

Advertisement

하지만 이날은 달랐다.

삼성 라이온즈 오스틴 보스가 데뷔 첫 승을 챙겼다. 사진제공=삼성 라이온즈

삼성 라이온즈 포수 강민호(왼쪽)와 오스틴 보스가 대화를 나누고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

Advertisement

3루수 전병우는 "3루에서 봤을 대는 잘 못 느꼈는데, 왼쪽 타자가 나왔을 때 유격수 쪽으로 (수비 위치를 옮겨서) 가니까 스위퍼의 폭이 엄청 크더라. 엄청 좋게 느껴졌다"고 했다.

한국에서 처음 승리를 수확한 보스의 얼굴에는 미소가 가득했다. 팀 동료들은 보스에게 물세례를 퍼부으며 진심으로 축하해줬다. 보스는 물에 쫄딱 젖었는데도 얼굴에서 미소가 떠나질 않았다.

Advertisement

보스는 "기분이 정말 좋다. 강민호와 호흡이 정말 좋았고, 서로 같은 생각으로 경기에 임한 것 같아서 좋았다. 야수들이 점수를 내주는 것을 보고 있으니까 기분이 엄청 좋았고, 덕분에 마운드에서 편하게 던질 수 있었다"고 이야기했다.

스위퍼와 관련해서는 "지난 몇 주에 걸쳐서 스위퍼를 조정했다. 던지고 싶은 곳에 던지기 위해 조정을 했는데, 오늘 다행히 좋은 결과가 있었다"고 밝혔다.

보스는 곧 삼성과 단기 계약이 끝난다. 부상으로 이탈했던 에이스 아리엘 후라도가 곧 돌아온다. 후라도는 현재 퓨처스리그에서 실전 감각을 끌어올리고 있고, 오는 30일 대구 KT전에 맞춰 복귀를 준비하고 있다.

보스는 "삼성 팬 여러분께서 항상 내 이름을 크게 불러주시는 게 들려서 힘이 난다. 감사하다"며 남은 경기도 최선을 다해 던지겠다고 각오를 다졌다.

삼성 라이온즈 오스틴 보스(가운데)가 물세례를 받고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com