"메커닉 수정+카라스코 조언" 돌아온 투타 에이스, 드디어 LG가 바닥을 찍었나..삼성도 바짝 긴장

19일 KT 위즈전 완벽투로 승리를 이끈 톨허스트. 잠실=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 LG 선발 톨허스트가 3루수 문보경을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]여름 들어 피안타와 실점이 늘며 슬럼프에 빠졌던 LG 트윈스의 외국인 에이스 앤더스 톨허스트가 독기 품은 피칭으로 완벽하게 살아났다.

투구 메커니즘 수정과 메이저리그 112승 출신 '베테랑' 카를로스 카라스코의 멘토링이 더해진 결과였다.

LG는 19일 서울 잠실야구장에서 열린 KT 위즈와의 경기에서 선발 톨허스트의 7이닝 무실점 완벽투와 송찬의의 결승타, 문보경의 멀티히트에 힘입어 1대0 신승을 거뒀다. 이날 승리로 LG는 지난 7월 1~2일 고척 키움전 이후 무려 29경기 만에 값진 2연승을 달렸다.

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13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 카라스코와 톨허스트가 대화를 나누고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

7이닝 97구 2안타 무실점…5경기 만의 무실점 완벽투로 시즌 11승

톨허스트는 7이닝 동안 97개의 공을 던지며 단 2안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 KT 타선을 봉쇄, 시즌 11승(9패)째를 수확했다. 1회말 2사 1, 2루에서 터진 송찬의의 결승타로 얻은 1점 리드를 끝까지 지켜낸 짜릿한 투구였다. 톨허스트의 무실점 투구는 지난 7월 7일 삼성전(5이닝 무실점) 이후 5경기 만이다.

최고 153km의 강력한 직구와 함께 커터, 포크볼, 커브를 완벽하게 코너에 제구한 톨허스트는 특유의 구위와 제구력을 되찾으며 에이스의 위용을 과시했다.

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19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 톨허스트가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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릴리스 포인트 수정과 'MLB 112승' 카라스코의 특급 조언

경기 후 톨허스트는 "내가 생각해도 이번 시즌 가장 좋았던 등판"이라며 환하게 웃었다. 부진 탈출의 비결로는 메커닉 수정과 동료 카라스코의 조언을 꼽았다.

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톨허스트는 "이닝 수가 거듭될수록 피로도 때문인지 릴리스 포인트가 낮아지는 경향이 있었다. 경기 전 메커닉을 조정하면서 투구 터널링이 좋아졌고 원래 잘할 수 있는 피칭으로 돌아왔다"고 설명했다.

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이어 라커룸 바로 옆자리를 쓰는 새 외국인 투수 카를로스 카라스코에 대한 고마움도 전했다. "카라스코와 같이 저녁도 먹고 게임도 하며 일상 대화를 나누지만, 야구적으로도 많은 조언을 해준다"며 "메이저리그에서 엄청난 경력을 쌓은 선수가 합류한 것 자체로 나 뿐만 아니라 팀 전반에 큰 도움이 된다. 카라스코의 경력과 노하우를 많이 배워 내 것으로 만드는 것이 숙제"라고 덧붙였다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 톨허스트, 오스틴이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

'삼성 천적' 톨허스트 부활…우승 라이벌 삼성도 '바짝 긴장'

스코어보드를 신경 쓰지 않고 7이닝을 마친 뒤에야 확인했다는 톨허스트의 부활은 선두권 경쟁자인 삼성 라이온즈에도 큰 위협이 될 전망이다.

톨허스트는 올 시즌 삼성전 4경기에 등판해 3승 1패 평균자책점 1.57을 기록 중인 대표적인 '삼성 킬러'다. 여름철 잠시 흔들렸던 톨허스트가 확실한 메커닉 해법과 멘탈적 안정감을 되찾은데다, 타선의 중심 문보경도 타격 밸런스를 회복하면서 치열한 선두 싸움의 분수령에서 삼성도 바짝 긴장할 수밖에 없게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com