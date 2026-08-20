'도대체' 삼성의 어떤 존재인가, 오자마자 1위 탈환 임박…왜 역대 3위 대기록에도 "아쉬움" 말했나

삼성 라이온즈 강민호. 사진제공=삼성 라이온즈

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[대구=스포츠조선 김민경 기자] "기분 좋게 집에 갈 수 있을 것 같다."

삼성 라이온즈에서 베테랑 포수 강민호의 존재감은 도대체 어느 정도일까. 강민호가 자리를 비우면서 위기에 빠졌던 삼성. 강민호가 돌아오자마자 정상궤도에 오르며 1위 탈환을 눈앞에 두고 있다.

삼성은 19일 대구 SSG 랜더스전에서 18대4 대승을 거뒀다. 타선이 장단 20안타로 18점을 뽑으면서 SSG 마운드를 초토화시켰다. 전날 2-1로 앞선 9회 마무리투수 김재윤이 0이닝 4실점으로 무너지는 바람에 4대5로 역전패한 충격을 또 다른 의미의 충격으로 지웠다.

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2위 삼성은 시즌 성적 63승42패2무를 기록, 1위 KT 위즈(62승41패2무)와 경기차를 없앴다. 승률에서 2리 차이로 뒤져 있다.

삼성의 최근 반등은 강민호로 설명할 수 있을 듯하다. 공교롭게도 강민호 합류 전과 후로 삼성의 성적이 극명하게 갈린다.

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삼성은 지난 3일 강민호를 휴식 차원에서 2군으로 보냈다. 당시 삼성 타선에서 가장 뜨거운 타자였기에 고개를 갸웃하게 하는 선택이긴 했다. 강민호는 6월 타율 1할5푼8리(38타수 6안타)에 그치며 부진했지만, 7월 들어 타율 4할9리(44타수 18안타), 3홈런, 15타점 맹타를 휘두르고 있었다.

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강민호가 자리를 비운 열흘 동안 폭염 브레이크가 걸려 4경기밖에 치르지 않았지만, 삼성은 1승3패에 그치면서 1위 KT와 격차가 벌어지고 있었다.

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박진만 삼성 감독은 강민호가 2군에서 열흘을 채우자마자 급히 1군에 등록했고, 효과는 곧장 나타났다. 강민호 복귀 후 삼성은 3승1패를 기록하며 KT를 다시 압박하기 시작했다.

삼성 라이온즈 포수 강민호(왼쪽)와 오스틴 보스가 대화를 나누고 있다. 사진제공=삼성 라이온즈

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 6회말 2사 1루 삼성 강민호가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

강민호가 합류하자 공교롭게도 부진하던 주축 타자 구자욱과 르윈 디아즈, 최형우가 동시에 상승 곡선을 그리기 시작했다. 전병우와 박승규까지 힘을 보태면서 19일 SSG전에서는 20안타 18득점이라는 결과가 나왔다.

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강민호는 10-4로 앞선 4회말 좌월 솔로포를 터트려 KBO 역대 3번째로 17시즌 연속 10홈런 고지를 밟았다. 역대 1위는 SSG 최정의 21시즌(2006~2026년)이고, 2위는 삼성 최형우의 19시즌(2008~2026년)이다.

강민호는 "꾸준히 경기를 많이 하다 보니까 자연스럽게 달성한 기록이라고 생각한다. 기록보다는 어제(18일) 아쉬운 경기를 했는데, 오늘 이겨서 기분 좋게 집에 갈 수 있을 것 같다"고 덤덤하게 말했다.

아울러 선발투수 오스틴 보스의 KBO리그 데뷔 첫 승을 리드했다. 보스는 5이닝 5안타 1볼넷 12삼진 2실점 호투를 펼쳤다.

강민호는 "보스와 오늘 경기 전에 이야기를 나누면서 직구로 압박을 주자고 했다. 그래야 보스의 강점인 변화구가 더 잘 통할 것이라 생각했다"며 "보스가 지난 경기 동안 승리가 없어 마음고생을 했을 텐데, 첫 승을 하는 모습을 보니 기쁘다. 팀을 위해 헌신하는 모습이 보기 좋다"고 했다.

강민호는 2군에 다녀온 직후 "개인적으로 올해 프로 인생에서 가장 힘든 시즌을 보내고 있다고 해도 과언이 아니다. 우승 하나만 바라보고 이 악물고 버티고 있다"고 했다. 이 다짐을 연일 그라운드에서 결과로 보여주고 있다.

삼성 라이온즈 강민호. 사진제공=삼성 라이온즈

대구=김민경기자 rina1130@sportschosun.com