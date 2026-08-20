쓰러져도 벌떡 일어나 부활신호탄, '당장 2군 보내' 비난과 굴욕 딛고 드디어..."야간특타는 도움됐다"

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 풋가드를 착용하지 않은 LG 문보경이 4회 선두타자로 나와 파울 타구에 맞은 뒤 통증을 호소하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]"야간 특타 효과는 있었다."

극심한 타격 슬럼프와 함께 '2군 보내라'는 비난으로 굴욕을 겪었던 'WBC 국가대표 최고타자' LG 트윈스 내야수 문보경이 마침내 깨어났다.

야간 훈련까지 하며 흘린 구슬땀과 기본으로 돌아간 '눈야구'가 결실을 맺었다.

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LG는 19일 서울 잠실야구장에서 열린 KT 위즈전에서 선발 톨허스트의 7이닝 무실점 호투와 송찬의의 결승타, 문보경의 공수 활약에 힘입어 1대0 신승을 거뒀다. 이날 승리로 LG는 2연승을 달렸다.

0B2S 불리한 카운트 극복→8월 첫 장타까지…공수에서 빛난 복귀전

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3경기 만에 6번 3루수로 선발 라인업에 복귀한 문보경. 우리가 알던 그 모습으로 돌아왔다.

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최근 야간 특타까지 감수하며 타격 밸런스와 감각을 되찾기 위해 불철주야 애썼던 그는 차분해진 타석 대응으로 달라진 선구안을 자랑했다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 풋가드를 착용하지 않은 LG 문보경이 4회 선두타자로 나와 파울 타구에 맞은 뒤 통증을 호소하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

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4회말 선두타자로 나선 문보경은 자신의 파울타구에 발을 맞고 큰 고통을 호소했다. 보호대를 차지 않고 출전한 터라 고통이 두배. 그렇게 0B2S의 절대적으로 불리한 카운트에 몰렸다. 보통 대충 치고 들어가 치료를 받는데 문보경은 한 타석이 절실했다.

KT 선발 대니엘의 직구, 커터, 체인지업 등 모든 유인구를 차분하게 골라낸 뒤, 바깥쪽 체인지업을 가볍게 당겨 2루수 왼쪽을 빠져나가는 중전 안타를 만들어냈다.

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살짝 빗맞았지만 코스가 좋았다. 이런 안타가 잠자던 거물을 깨우는 법.

물꼬가 터지자 장타까지 터졌다.

6회말 타석에 들어선 문보경은 교체 투수 스기모토의 3구째 낮게 들어온 150km 직구를 통타, 우중간을 완전히 가르는 2루타를 터뜨리며 멀티히트를 기록했다. 지난 7월 29일 키움전 홈런 이후 8월 들어 기록한 첫 장타였다. 문보경은 8회 볼넷으로 출루하며 3출루 경기를 완성했다. 타석에서 차분하게 좋은 공만 치고 나가겠다는 의지. 강타자 완벽 부활의 전형적인 징후다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 문보경이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

수비에서도 톨허스트의 도우미 역할을 자처했다. 1-0으로 앞선 7회초 2사 후 허경민의 빠르고 날카로운 안타성 강습 타구를 몸을 날려 처리하는 명품 호수비를 선보이며 톨허스트의 7이닝 무실점 완벽투를 완성시켰다.

문보경 "야간 특타 도움됐다…1위 KT전 꼭 이기고 싶었다"

경기 후 문보경은 조금은 후련해진 소감을 밝혔다.

문보경은 "후반기 들어 계속 승패를 반복하거나 연패에 빠지는 등 힘든 경기가 많았는데, 어려운 경기를 잡고 연승을 달성해 기쁘다. 특히 1위 팀과의 맞대결이라 꼭 이기고 싶었다"고 전했다.

야간 특타에 대해 문보경은 "어제 경기 후 연습할 때는 감이 괜찮았는데, 오늘 경기 전 훈련 때는 또 안 좋아서 걱정을 많이 했다"면서도 "그래도 야간 특타를 안 하는 것보다는 했던 것이 확실히 감각을 잡는 데 도움이 된 것 같다"고 돌아봤다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 7이닝 무실점 호투를 펼친 LG 선발 톨허스트가 3루수 문보경을 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

8월 첫 장타를 기록한 부분에 대해서는 "장타를 일부러 의식하고 타석에 들어서기보다는, 내 본래 타격 타이밍과 밸런스에 맞춰 스윙하려고 노력하고 있다"며 앞으로도 기본에 충실하겠다는 뜻을 내비쳤다.

'당장 2군으로 보내라'는 팬들의 가혹한 비난을 묵묵히 땀방울로 이겨낸 문보경.

이날 선견지명 있게 문보경을 선발 라인업에 배치한 염경엽 감독도 "연습을 많이 해서 타격 파트 쪽에서 괜찮다고 얘기를 하더라. 결국 문보경이 살아야 한다"고 4번타자 부활의 중요성을 강조했다.

WBC 대한민국 대표팀을 대표하는 강타자다운 클래스로 회복의 첫 걸음을 내디딘 LG 타선의 중심. 에이스 톨허스트와 함께 LG 선두 추격전에 불을 붙일 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com