무안타에 첫 실책까지…송성문 이러다 입지 흔들릴라, SD 2:4 패배

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 무안타보다 실책이 더 뼈아프다.

송성문(샌디에이고 파드리스)이 뉴욕 메츠전에 선발 출전했으나 부진한 활약에 그쳤다. 송성문은 20일(한국시각) 뉴욕 시티필드에서 펼쳐진 메츠전에 9번 타자-3루수로 선발 출전해 3타수 무안타 1삼진에 그쳤다.

2회초 1사 1, 2루에서 뜬공으로 물러난 송성문은 0-2이던 5회초 무사 2루에서도 유격수 뜬공에 그쳤다. 7회초 1사 주자 없는 상황에선 헛스윙 삼진으로 타석을 마무리 했다.

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공격이 풀리지 않자, 수비에서도 문제가 드러났다. 7회말부터 유격수로 자리를 옮긴 팀이 1-2로 뒤진 8회말 1사 1, 3루에서 보 비??의 땅볼 타구를 잡아 2루로 뿌렸으나 악송구가 됐다. 이 사이 3루 주자가 홈을 밟으면서 샌디에이고의 추격 분위기에 찬물을 끼얹었다. 송성문은 9회초 1사 1, 3루에서 대타 오스틴 헤이스와 교체됐다. 샌디에이고는 메츠에 2대4로 패했다.

마이너리그에서 올 시즌을 시작한 송성문은 4월 말 멕시코시리즈 특별 엔트리 때 처음으로 빅리그 로스터에 이름을 올렸고, 대주자로 데뷔전을 치렀다. 다시 마이너리그로 내려갔던 그는 5월 6일 샌프란시스코 자이언츠전에서 4타수 2안타 2타점 맹활약을 펼쳤고, 이후 빅리그 로스터 자리를 지키고 있다. 유격수 잰더 보가츠, 3루수 매니 마차도의 백업 역할을 하면서 유틸리티로 기용되고 있다.

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송성문은 그동안 제한적인 출전 기회 속에서도 중요한 순간마다 좋은 타격과 수비를 선보였다. 하지만 최근 6차례 출전에서는 모두 무안타에 그치며 어려움을 겪고 있다. 메츠전 무안타로 송성문의 시즌 타율은 0.207에서 0.202(114타수 23안타)로 낮아졌다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com